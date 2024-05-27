原标题：中国人寿模式案例入选农业农村部金融支农十大创新模式与十大典型案例

近日，农业农村部在梳理各地、各金融机构选送金融支农惠农好经验、好做法的基础上，遴选出可复制、可推广、可学习借鉴的金融支农十大创新模式与十大典型案例。其中，中国人寿“乡村振兴保”普惠保险助力乡村振兴创新模式入选十大创新模式，中国人寿参与开展的吉林省商业性玉米种植巨灾保险保障案例入选十大典型案例。

金融支农十大创新模式：“乡村振兴保”普惠保险推广创新案例

为积极响应乡村振兴政策，巩固扶贫成果，扩大普惠保险覆盖面，降低因大病或意外致贫、返贫风险，中国人寿寿险福建分公司创新推出“乡村振兴保”项目，按照“线上销售、线下服务、区域经营、网格驻点”总体思路，通过完善普惠保险产品线、搭建线上服务平台、提供安心理赔服务、组建驻村服务专员、数字化科技赋能等举措，旨在让更多乡村群众享受到更实惠、更便捷、更有温度的普惠保险服务。项目自推出以来，累计提供普惠保险服务超过2000万人次，为超过30万名群众提供理赔服务，构筑起农村发展的风险保障屏障。

因地制宜，推出一批老百姓买得起、用得上的惠民保险产品。根据广大农村市场需求，中国人寿寿险福建分公司特别推出涵盖老人、小孩、妇女等特定人群，以及城乡居民医保补充、计生家庭等特定场景各类惠民保险产品，扩充普惠金融保险服务目录。例如，优化小额意外伤害保险产品组合——惠农保，该保险是城乡居民医保的补充，群众仅需缴纳二、三十元保费，就可以获得数万元意外伤害，以及几千元医疗费用补偿、住院日津贴等保障，且承担驾、乘摩托车时意外伤害责任。另外，针对女性乳腺等部位重疾，推出关爱女性健康保险方案——康馨保，每年仅需一百至二百元保费，就可以为适龄女性提供最多十万元，且包括七个身体特定部位恶性肿瘤的保险保障。

配套相关服务制度，为群众提供在身边有温度的服务。一方面是建立驻村服务制度。服务队伍包干片区，落地服务，当群众有需要，例如老年人手机操作不习惯、客户理赔需要支持等，服务人员可以现场进行帮助，在老百姓身边提供有温度的服务。另一方面是建立协同服务机制。中国人寿寿险福建分公司长期以来与扶贫办、卫健委、民政厅、医保局、妇联、计生协等部门保持良好的合作关系，除固定召开联络会，设计推广方案外，相关合作人员作为保险服务志愿者，也和服务专员共同组织形式多样的保险服务活动，包括深入农村共同推广面向特定人群的普惠保险等。

搭建线上服务平台，提供容易用、马上好的客户体验。中国人寿寿险福建分公司创新推广“乡村振兴保”线上保险平台，通过该平台服务人员可以设计形成定制化的线上保险小店，上架各种适用的标准普惠保险产品以及服务，并可将保险小店二维码投放至所负责的行政片区。群众有需求时，只需要扫描对应保险小店二维码，按照界面引导提示，简单几步操作就可以在线完成投保，实时拿到电子保单，获得保险保障。如有进一步沟通需求，还可以通过平台直接联系到服务专员进行一对一交流咨询。

提供多样理赔方式，营造安心赔、快到账的客户感受。提供包括App、小程序、客服电话等多种报案方式，群众可以根据需要任选一种方式自助报案及上传理赔资料申请理赔。如对操作有疑惑，也可以联系身边服务专员，由其协助完成报案和理赔材料整理，减免困扰。

中国人寿寿险福建分公司持续优化理赔流程，探索“产品+服务+科技”模式，利用医保数据在全省范围全面开展理赔直付，目前已经可以实现责任清楚、资料完整的1万元以内小额赔款24小时内赔付到账。

推进数字化经营，为发展提供讲实效、有智慧的决策支持。项目全面推进数字化经营，基于大数据挖掘以及用户反馈数据分析，提供乡村振兴助力度、保险深度、保险密度、业务质量、队伍质态等丰富指标体系，并支持省、市、县、乡镇街道、村社区逐级下钻，更好地结合群众需求持续优化服务策略，在助力乡村振兴上更加精准高效。

截至2023年底，中国人寿寿险福建分公司依托项目年内提供普惠保险769万人次，提供风险保额1.52万亿元，赔付14.5万人次，赔付金额2.99亿元；在全省1029个乡镇街道级片区开通万个线上乡村振兴服务站（国寿保险小店），片区服务覆盖率达91.47%，累计提供便捷的线上普惠保险服务251.01万人次，风险保额5101亿元，为群众提供有速度的服务。同时，分公司建立起一支千人服务专员队伍，能及时响应，为群众提供有温度的服务。

项目还荣获2021年福建省普惠和绿色金融试点创新重点成果、2022年度福建省十大金融创新项目、2022年度中国数字普惠金融服务乡村振兴奖、2023年度“第四届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例等奖项。

金融支农十大典型案例：吉林省商业性玉米种植巨灾保险保障案例

吉林省四平梨树县作为国家商品粮的主要生产基地，2022年遭遇了洪涝灾害，对农户生产经营造成影响。为破解这一难题，中国人寿财险吉林分公司在梨树县开展商业性玉米种植巨灾保险创新项目试点，进一步助力当地稳定农民收入、增强抵御大灾风险能力，提升农民种粮积极性。

强化协调，联动设计方案。在吉林省农业农村厅积极协调下，中国人寿财险吉林分公司联合科研院校农业技术专家团队成立商业性玉米种植巨灾保险创新项目推动小组成立专项工作小组，通过深入研究和分析，从保障玉米产量、农民收入和种植成本等方面出发，初步选定研发商业性玉米种植巨灾保险创新产品，支持规模种植户坚定种粮信心，保障种粮收入，稳定种粮安全，提高应对抵抗大灾风险水平，具备快速恢复生产能力。

调研走访，多方征求意见。工作小组走访几十家合作社，多次深入合作社与农户沟通，并往返于玉米种植区域的田间地头，听取合作社对玉米种植巨灾保险的想法和意见。同时，还深入了解合作社对玉米种植巨灾保险在保险金额、保险费率、保障程度、赔付标准等方面的需求和想法，并根据实地调研结果进一步修改完善产品设计方案，切实把调研成果转化为推进工作的实际成效。

磋商洽谈，达成共识项目落地。保险方案确定后，吉林省农业农村厅牵头组织梨树县委、县政府，种植合作社与中国人寿财险吉林分公司开展多次专项座谈会，搭建政府、种植合作社、保险公司三位一体的惠农项目交流支持平台，最终对产品方案各项内容达成一致，正式在梨树县试点开展商业性玉米种植巨灾保险创新项目，以每公顷保额2.25万元（含完全成本保额1.125万元/公顷），保险费率4.61%的标准促成梨树县商业性玉米种植巨灾保险落地。

2023年7月19日，中国人寿财险吉林分公司成功为吉林省首单玉米种植巨灾保险出单，为三家合作社提供481.73万元风险保障，承保面积6423亩，保费收入22.21万元。在2023年汛期之际，为全力做好防汛救灾保险预赔付工作，分公司主动设置绿色理赔通道，简化理赔流程及手续，为三个合作社预赔付8.7万元，及时缓解了合作社救灾资金紧张的困难。2023年10月，分公司聘请相关农业专家，对三个合作社承保地块再次进行实地查勘定损，根据最终实际受灾情况追加赔款9.26万元，实现在原有政策性种植成本保险基础之上，大幅提高了大灾风险保障程度，为农户再生产提供资金支持。

中国人寿推出的商业性玉米种植巨灾保险开创了商业性巨灾保险先例，有效保障了粮食生产，健全了巨灾风险分散机制，得到了当地农户的充分肯定与认可。玉米种植巨灾保险的落地，分散了玉米规模种植户面对大灾的生产经营风险，想农民所想、急农民所急，有效促进了地方经济发展，为全面乡村振兴贡献了国寿智慧、力量。

(责编：曹淼、李源)

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