神十八乘组将于近日择机实施第一次出舱活动
2024年05月27日16:31 | 来源：新华网
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新华社北京5月27日电（李国利、邓孟）记者27日从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十八号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动。
自4月26日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十八号航天员乘组已在轨工作生活32天，先后完成了与神舟十七号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、出舱活动准备等工作，进行了全系统压力应急演练、医疗救护演练等在轨训练项目，承担的各项空间科学实（试）验任务扎实稳步推进，按计划完成了材料舱外暴露实验装置第二次出舱安装。
目前，神舟十八号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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