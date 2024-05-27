原标题：《数据要素流通标准化白皮书（2024版）》正式发布

近日，第七届数字中国建设峰会在福州举行。数据标准化和数据基础设施分论坛是本届峰会的分论坛之一，由中国电子技术标准化研究院承办，其中数据标准化专场发布了《数据要素流通标准化白皮书(2024版)》。这份白皮书梳理了国际国内的数据要素流通发展趋势，聚焦数据标准建设的现状与挑战，为数据要素流通的创新实践提供了宝贵参考。

在白皮书的编制工作中，华高数字科技有限公司作为主要参编单位参与其中。《数据要素流通标准化白皮书(2024版)》由全国信标委大数据标准工作组启动，旨在关注数据要素流通的各个方面，包括政策法规、制度、模式、技术和标准，以满足社会经济发展对数据要素流通标准化建设的最新需求。华高数字科技有限公司凭借在数据安全合规技术领域的丰富经验和深厚技术积累，分享了对数据要素流通中的技术挑战和解决方案的见解。

据介绍，华高数字科技有限公司一直致力于数据安全、数据治理和数据流通技术的创新与研究。通过专注于为客户提供安全、可靠的数据管理服务，华高数字科技有限公司助力全社会数字化转型和持续创新。

在本次峰会上，华高数字科技有限公司将致力于推动数据标准化进程和数字经济的蓬勃发展。通过不懈的努力和持续的创新，公司将继续为客户创造更多的价值，为数字中国建设贡献华高力量。

(责编：曹淼、李源)

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