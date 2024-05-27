欧阳易佳

生活污水处理，关乎着城市建设功能完善和人民群众的幸福感。

今年5月，人民网记者跟随中央第三生态环境保护督察组（以下简称“督察组”）实地采访发现，江西省部分城市生活污水管网建设改造短板明显，收集处理率低，污水直排、雨污混排和溢流等问题十分突出。

此次督察发现的问题，属于“老生常谈”。督察人员告诉人民网记者，江西省城市生活污水集中收集率在全国排名属于靠后位置，2021年和2022年都是全国倒数第二。

一问：生活污水直排，为何屡禁不止？

5月17日凌晨，记者随督察组突击暗查发现，在九江市经开区李家山泵站，泵站外排口大量生活污水喷涌而出。

地图显示，李家山泵站距离长江干流不到3公里。督察人员告诉人民网记者，此泵站排放的生活污水，将经过十里河后汇入长江。“今晚20分钟就排放了2784吨。”

督察组将此次排放的生活污水进行监测，结果显示，化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超地表水Ⅲ类标准1.8倍、12.2倍、6.3倍。经调查，该泵站2024年以来已排放生活污水26.6万吨。

九江市经开区李家山泵站夜间直排生活污水。图片来源：中央第三生态环境保护督察组

生活污水直排问题并非个例，在江西其他地方，问题同样突出。

督察人员告诉人民网记者，3月至4月，督察组在暗查期间多次发现污水直排情况。鹰潭市东湖已经多轮整治，由于截污井附近管道破损，污水直接进入东湖，西岸水体仍为劣Ⅴ类，信江及支流白露河沿岸仍有多个污水直排口；鹰潭贵溪市芗溪公园东北侧的污水排口，雨天大量污水直排。上饶德兴市洎水河省级湿地公园内，铜都大桥下有黑色污水流入洎水河；广信区金河湾小区、碧水香邻小区附近，生活污水直排槠溪河。萍乡市萍水河沿线，雨污混流水通过管涵、河堤孔洞等直排入河。抚州市乐安县东英角桥附近，两套临时污水处理设施没有运行，生活污水直排鳌河，水质由县城上游的Ⅱ类急剧下降为下游的劣Ⅴ类。赣州市章贡区城区多处雨污混流排口存在溢流问题，蟠龙镇工业南路桥下生活污水排入河道后汇入章江国家湿地公园。

二问：四次被点名，如何打破“恶性循环”？

南昌市管网建设滞后，是多次督察披露的“老大难”问题。

前两轮中央生态环境保护督察及长江经济带生态环境警示片多次指出，南昌市生活污水管网建设改造滞后。在2021年4月，中央第四生态环境保护督察组督察指出，南昌市有关部门对生活污水管网建设重视不够，统筹谋划不周，推进实施不力，大量生活污水未收集处理，排入环境。

其中，南昌市面对污水收集严重不足的状况，行动迟缓，直到2019年6月底才编制完成《南昌市中心城区污水专项规划（2019—2035）》，在规划中仍提出2025年前保留合流制排水体制，到2035年逐步实现雨污分流，再次放松要求。

人民网记者跟随督察组督察发现，截至目前，南昌市仅新建和改造污水管网完成161公里；城区6073个排水单元还有2082个未完成整治，其中1457个尚未开工。

在同一个问题上“栽跟头”，这一问题为何久拖不治？

督察人员认为，“受疫情影响，工程延期的因素也存在，但主要还是缺乏统筹谋划，工作推进不力。”

人民网记者跟随督察组督察发现，基础设施建设滞后问题在其他城市同样存在。上饶市中心城区罗桥等片区存在近7平方公里的管网空白区域；广丰区污水处理厂扩建工程计划2024年6月投运，目前仅完成30%工程建设量，每天约2.4万吨生活污水直排。景德镇市城西片区污水支管网建设滞后，龙井路排涝站周边居民区管网仍有10公里未完成雨污分流改造，每天约有近500吨生活污水通过排涝站直排昌江。新余市也普遍存在污水管网错接、漏接、破损、雨污混流问题，大量生活污水直排孔目江、袁河。

上饶市广丰区污水处理厂扩建工程计划2024年6月投运，目前仅完成30%工程建设量。图片来源：中央第三生态环境保护督察组

三问：“不治污水治河水”，用意何在？

时间回溯至2022年，《江西省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》印发，明确要求到2022年6月底前，各设市城市要完成建成区内黑臭水体排查。

督察人员告诉人民网记者，此前抚州市上报无黑臭水体，但在暗查中发现，临川区文昌大道东侧长约700米的水体散发明显异味，氨氮浓度25.6毫克/升，属重度黑臭。

同时，督察发现，抚州市东乡区北港河沿岸，多处排口雨污水直排入河，当地“不治污水治河水”，不在岸上的污水收集处理下功夫，却在河道中省控断面上游建了4套水处理设施对河水进行治理。

抚州市临川区文昌大道东侧长约700米的水体散发明显异味，氨氮浓度25.6毫克/升，属重度黑臭。图片来源：中央第三生态环境保护督察组

除此之外，在2月至4月，督察组暗查发现，宜春市清沥江、南庙河两处污水处理应急设施形同虚设，大量雨污混合水直排袁河。吉安市新干县污水处理厂能力不足，2023年10月在厂旁租用池塘作为应急池，集中收集溢流水，现场督察发现有污水排入赣江，监测结果显示，化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超地表水Ⅲ类标准2.7倍、10.8倍、6.1倍。

据悉，督察组将进一步调查核实有关情况，并按要求做好后续督察工作。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经