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因路而兴 “四好农村路”绘就共同富裕新篇章

人民网记者 乔雪峰
2024年05月29日08:57 | 来源：人民网
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“四好农村路”是我国一项重要的民生工程、民心工程、德政工程。作为我国覆盖范围最广、服务人口最多、提供服务最普遍、公益性最强的交通基础设施，农村公路已然成为农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的重要基础设施。

春风和畅，美丽的农村公路在浙江大地交织蜿蜒，梅花、樱花、油菜花、梨花在公路沿线次第绽放、色彩斑斓。“春季花开卖风景，秋收时节卖果子。”杭州市萧山区浦阳镇尖湖村农户瞿伟东告诉记者，自家100多亩的梨园生意一年比一年好。

“转变都是因为交通的改善。”据瞿伟东介绍，以往村里的路不好，水果采摘、运输销售都不方便。自从村道改造提升后，汽车可以开到梨园门口，生意再也不用愁。去年，他家梨园产量达到1万多斤，收入约13万元。

数据显示，截至2023年年底，浙江省农村公路总里程达到10.2万公里。近年来，浙江秉持“修一条路，造一片景，富一方百姓，促一域发展”的理念，持续推动“四好农村路”与沿线特色农业、乡村旅游、休闲体育等深度融合，进一步放大“交通+”综合效益，年均助推旅游业总产出增长超12%。

浙江省交通运输厅厅党组书记、厅长蔡洪表示，不少“空心村”“贫困村”摇身变为“网红村”“富民村”，真正实现了因路而富、因路而兴、因路而美。

据尖湖村党总支书记、村委会主任俞妙根介绍，近年来，尖湖村推动“四好农村路”和美丽乡村建设同步进行，对农村公路主线和支线进行建设提升后，路网更加完善，村民出行更加便利，也方便了基地农产品外销。尖湖村每年销售蜜梨190吨，产值超500万元。

“四好农村路”助力农民致富、乡村振兴的例子不胜枚举。衢州市开化县桃下线两侧水杉高耸入云，成为独具辨识的地标，骑行、跑步等户外爱好者争相到此打卡，探索出“美丽农村公路＋体育赛事”的新路子；台州天台寒山和合环线融入唐诗文化、和合文化，带动沿线乡村民宿产业迅速兴起，走上了发展乡村旅游和民宿休闲之路。

此外，浙江还广泛开展美丽农村公路建设，打造出了一批设施好、环境佳、管养精、服务优、带动足的农村公路，成为展示浙江美丽乡村风貌的重要窗口。围绕服务农业生产、农民生活需要和沿线经济社会发展要求，一条条美丽农村公路成为旅游路、资源路、产业路，拓展路衍经济，带动美丽经济，服务共同富裕。

“以前，我们取快递都要去镇上，现在开通了客货邮专线，拿快递就是家门口的事，网购积极性也上来了。”滩龙桥村村民说，过去有些产品从山里运输出去成本高，客货邮融合大大提高了农产品的运输效率，走上几百米就可以寄货，方便又省钱。

建设农村公路，最终目的是让人流、物流在城乡之间高效运转。在2017年实现建制村客车“村村通”的基础上，浙江全力推进城乡公交一体化发展，已有88%以上的建制村达到一体化标准，98%以上的建制村线路票价下降三成。

近年来，浙江积极推进“快递进村”，基本打通了农村物流末端节点，形成了城乡衔接、服务普惠的县域物流服务体系；全域推进客货邮融合发展，通过整合利用客车的“村村通”富余运力，以较低成本代运邮件、快件。

数据显示，目前，浙江已有80%的山区海岛县开通了客货邮融合线路，累计新改建县级共配中心34个，整合提升镇村两级综合性物流节点1052个。预计到2025年年底，浙江90%以上的农村区域基本实现快递物流服务“县到村一日达”。

这是近年来我国“四好农村路”高质量发展的一个缩影。党的十八大以来，我国掀起了一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的致富路、幸福路。

“农村公路打破了区域隔绝、破除了地理屏障，连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村，是中国新时代真正的‘新时代超级工程’。”交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任孙文剑接受记者采访时表示，当前，超过450万公里的农村公路已经真正成为我国新时代的超级工程、民心工程，也必将成为中国未来的网红工程。

(责编：孙红丽、高雷)
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