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突破1000标箱 北京至广州快速多式联运班列发运货物近3万吨

2024年05月29日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰）5月29日，随着X8743次快速多式联运班列从中国铁路北京局丰台西站驶出，标志着北京至广州快速多式联运班列货物发运量已突破1000标箱。

记者从中国铁路北京局获悉，自4月18日北京首次开行至广州的时速120公里快速多式联运班列以来，充分发挥该班列全程运输时间仅33个小时、每周开行5列等优势，已累计组织开行班列26列，发运货物超1000标箱、达到2.9万吨。运输货物品类也由开行初期的20个，扩大至目前囊括家具、食用油、面粉、调味品等与百姓生活息息相关的货物品类100余个。

中国铁路北京局北京铁路物流中心相关负责人接受记者采访时表示，为持续提升北京至广州快速多式联运班列运输品质，以打造“高效、便捷、优质、稳定的‘京粤精品快线’班列”为目标，在“到、发”两端做足功课，积极对接联系收货客户和广州大朗站，制定了“预留两条货物线作为班列固定卸车线”“送车前30分钟提示货场提前备好机械、人力、机具”等一揽子举措，使班列的卸车效率进一步提升。

与此同时，该中心对班列装车站广阳站进行了客户服务大厅的重新布局，设置了班列项目“铁路+客户”联合办公区域，帮助客户解决装车、上站、仓储、安检等各类问题。同时，优化客户接待区、商务洽谈区、客户服务区等区域功能，实现发货办理“快捷办”、重点需求“加速办”，为客户提供“一站式”便捷服务。

此外，丰台西站同样以“打造精品班列”为导向，及时与机务段联系安排出发机车，提前组织开展技检作业，确保各工种间衔接紧密，切实提升班列运输效率。

据了解，中国铁路北京局还将探索开发APP小程序，实现班列货物追踪和预测到达服务，便于客户提前安排取货；为短驳汽车打造“司机之家”，为司机提供低价工作餐、平价商品、免费热水、住宿等服务，全力打造服务优、品质好、效率高的“京粤精品快线班列”。

(责编：王连香、高雷)
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