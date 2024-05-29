人民网北京5月29日电 （焦磊、实习生张泊洋）“嘿simo，关闭后备箱，关闭车门，关闭车窗，打开空调调到26度，打开座椅按摩，播放我收藏的歌单，导航回家”……一连串超长指令输出，车机全部精准识别，只需毫秒级的短暂“思考”，便完成了一系列操作，仿佛是驾驶员的超级私人助理。

随着人工智能技术的快速发展，AI大模型在各行各业中得到广泛应用，并逐渐成为推动产业变革的重要引擎。与汽车行业的融合变革，成为AI大模型在应用端最前沿的体现：人工智能正以更加贴近生活的方式渗透到人们的日常，让智慧“驶入”驾驶的乐趣中。

“人工智能+”扎根汽车行业

今年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动，旨在深化研发应用并打造国际竞争力的数字产业集群。在汽车行业，推动AI大模型上车，开启智能化时代，成为发展重点，业内也逐渐将汽车从单纯交通工具定义为具备交通能力的智能空间。

极越CEO夏一平此前曾表示，智能汽车正在经历一场深刻的技术变革，AI大模型成为推动这一变革的最重要变量之一。这一变革将智能汽车引向汽车机器人时代，也将重新定义人与车之间的关系。

极越CEO 夏一平。受访者供图

“在智能汽车3.0时代，机器人化将是发展趋势，具备自然交流、自由移动、自我成长三种能力的汽车就是汽车机器人，才是真正意义上的AI CAR。”夏一平表示，智能汽车现在理解用户的能力也许还是中学生，但大模型让车有了每天学习的能力，很快会成为大学生、博士；现在自动驾驶的能力还是新手菜鸟，以后会变成老司机。

看准时代发展，抢占商业先机。一批智能化科技公司极早布局，深化AI技术创新及应用，成为业内先驱。定位为高端汽车机器人品牌的极越，便是此间代表。据了解，2021年，百度和吉利共同发起汽车机器人项目。百度将最新、最领先的智能座舱、Apollo自动驾驶、文心一言等AI技术能力，赋能极越汽车机器人；吉利则发挥其在研发、制造和供应链管理等领域的竞争优势，生产制造汽车机器人。二者强强联合开创了人工智能+智能制造深度合作模式推动汽车智能化的新范式。极越01创造了全球范围内率先实现AI大模型“上车”、首个AI语音算法全量本地化等诸多行业领先。

2023年10月底，随着首款汽车机器人极越01上市，这款具备“自由移动、自然交流、自我成长”三大能力的智能汽车，让外界对于汽车机器人化有了更具象的认知。

大模型赋能智驾自我成长

用户中有超过98%的用户用语音的方式来操控车辆，近90%的用户都在使用极越PPA智驾。智能化出行的趋势，在极越01上得到了充分展现。

汽车机器人的理念和能力，得益于业界强大的“智造”及“智能”的结合。智能制造层面，极越01由吉利杭州湾智慧工厂生产制造，这里属于吉利系在新能源造车领域最先进的生产制造能力。夏一平表示，大模型将在智舱和智驾领域扮演重要角色，人们可以直接用语音和车交互，智能驾驶将在人们的出行中占比越来越高。随着语言大模型和智驾大模型上车，极越01的语音技术将进一步增强，同时支持多模态（图片和语音同时识别），为智能汽车自我成长的能力带来指数级的进步。

人工智能具有强大的学习、计算及思考能力，并具备越来越“聪明”的自我成长能力，这集中体现在车内的智能多模态交互。基于与百度文心一言的深度融合，以及“全域全端侧”的技术加持，极越01通过“你好SIMO”唤醒车外语音下达指令，可以完成车门、车窗、尾门、充电口盖等开启动作。同时，司机无须操作任何汽车或手机界面，车内车外均可对话，且发出一个单一指令后SIMO会自动执行多个指令。目前，极越用户的日均语音交互渗透率保持在98%，平均每天每车约63次。

PPA 智驾作为极越高阶智驾系统中的核心功能，针对国内的复杂路况，结合业界领先的纯视觉感知力，能够做到灵活避障，自动识别红绿灯，准确上下匝道和自行变道转向等功能。截至目前，PPA智驾已累计行驶里程已超过180万公里，极越也成为全国首个以纯视觉智驾方案获得L3自动驾驶测试牌照的企业。未来，作为国内唯一的纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3也将全面应用自动驾驶大模型Apollo ADFM，焕新升级为ASD（Apollo Self-Driving），即将在极越全系车型量产首发，极越将率先实现智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开。

打造融合创新标杆 赋能产业集群高质量发展

展望未来，中国智能网联汽车产业将在汽车强国之路上扮演更加重要的角色，引领智能化竞争“下半场”，并为国家智能制造产业升级、推进新质生产力培育做出重要贡献。

在此背景下，极越汽车机器人作为业内强强结合的产业结晶，也为行业提供了宝贵的借鉴经验。极越01拥有强大的车外语音交互能力，车内车外语音可以自由切换，此外，极越01还实现语音AI全量本地化，摆脱了对网络信号的依赖。未来，极越还将上车视频语音融合的多模态交互方案，全面提升多模态融合交互能力和用户隐私保护，并通过多合一端侧模型进一步提升语音识别准确率。

智能网联汽车产业链条长、科技密度高，涵盖了从原材料供应、零部件制造、整车制造到后市场服务等多个环节，已经形成了较为完整的产业生态体系。这背后，蕴藏着巨大的科技创新的潜力。极越相关负责人表示，极越计划从2026年开始，实现量产的车型搭载NVIDIA的新一代集中式车载计算平台NVIDIA DRIVE? THOR，满足未来全场景端到端的智驾需求，为用户带来安全、先进的智能移动出行体验。

NVIDIA与极越于北京车展达成协作。受访者供图

专家指出，极越汽车机器人的实践，证明了AI大模型与汽车制造业融合创新的巨大潜力。这一技术的应用不仅在汽车领域具有深远的影响，而且也将在其他行业产生广泛而深远的影响。通过不断地创新和应用，AI大模型将成为推动整个产业向前发展的重要动力，为社会经济发展注入新的活力。

(责编：王连香、高雷)

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