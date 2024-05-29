人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大模型融合汽车智造 “人工智能+”行动释放新动能

2024年05月29日18:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月29日电 （焦磊、实习生张泊洋）“嘿simo，关闭后备箱，关闭车门，关闭车窗，打开空调调到26度，打开座椅按摩，播放我收藏的歌单，导航回家”……一连串超长指令输出，车机全部精准识别，只需毫秒级的短暂“思考”，便完成了一系列操作，仿佛是驾驶员的超级私人助理。

随着人工智能技术的快速发展，AI大模型在各行各业中得到广泛应用，并逐渐成为推动产业变革的重要引擎。与汽车行业的融合变革，成为AI大模型在应用端最前沿的体现：人工智能正以更加贴近生活的方式渗透到人们的日常，让智慧“驶入”驾驶的乐趣中。

“人工智能+”扎根汽车行业

今年政府工作报告首次提出“人工智能+”行动，旨在深化研发应用并打造国际竞争力的数字产业集群。在汽车行业，推动AI大模型上车，开启智能化时代，成为发展重点，业内也逐渐将汽车从单纯交通工具定义为具备交通能力的智能空间。

极越CEO夏一平此前曾表示，智能汽车正在经历一场深刻的技术变革，AI大模型成为推动这一变革的最重要变量之一。这一变革将智能汽车引向汽车机器人时代，也将重新定义人与车之间的关系。

极越CEO 夏一平。受访者供图

极越CEO 夏一平。受访者供图

“在智能汽车3.0时代，机器人化将是发展趋势，具备自然交流、自由移动、自我成长三种能力的汽车就是汽车机器人，才是真正意义上的AI CAR。”夏一平表示，智能汽车现在理解用户的能力也许还是中学生，但大模型让车有了每天学习的能力，很快会成为大学生、博士；现在自动驾驶的能力还是新手菜鸟，以后会变成老司机。

看准时代发展，抢占商业先机。一批智能化科技公司极早布局，深化AI技术创新及应用，成为业内先驱。定位为高端汽车机器人品牌的极越，便是此间代表。据了解，2021年，百度和吉利共同发起汽车机器人项目。百度将最新、最领先的智能座舱、Apollo自动驾驶、文心一言等AI技术能力，赋能极越汽车机器人；吉利则发挥其在研发、制造和供应链管理等领域的竞争优势，生产制造汽车机器人。二者强强联合开创了人工智能+智能制造深度合作模式推动汽车智能化的新范式。极越01创造了全球范围内率先实现AI大模型“上车”、首个AI语音算法全量本地化等诸多行业领先。

2023年10月底，随着首款汽车机器人极越01上市，这款具备“自由移动、自然交流、自我成长”三大能力的智能汽车，让外界对于汽车机器人化有了更具象的认知。

大模型赋能智驾自我成长

用户中有超过98%的用户用语音的方式来操控车辆，近90%的用户都在使用极越PPA智驾。智能化出行的趋势，在极越01上得到了充分展现。

汽车机器人的理念和能力，得益于业界强大的“智造”及“智能”的结合。智能制造层面，极越01由吉利杭州湾智慧工厂生产制造，这里属于吉利系在新能源造车领域最先进的生产制造能力。夏一平表示，大模型将在智舱和智驾领域扮演重要角色，人们可以直接用语音和车交互，智能驾驶将在人们的出行中占比越来越高。随着语言大模型和智驾大模型上车，极越01的语音技术将进一步增强，同时支持多模态（图片和语音同时识别），为智能汽车自我成长的能力带来指数级的进步。

人工智能具有强大的学习、计算及思考能力，并具备越来越“聪明”的自我成长能力，这集中体现在车内的智能多模态交互。基于与百度文心一言的深度融合，以及“全域全端侧”的技术加持，极越01通过“你好SIMO”唤醒车外语音下达指令，可以完成车门、车窗、尾门、充电口盖等开启动作。同时，司机无须操作任何汽车或手机界面，车内车外均可对话，且发出一个单一指令后SIMO会自动执行多个指令。目前，极越用户的日均语音交互渗透率保持在98%，平均每天每车约63次。

PPA 智驾作为极越高阶智驾系统中的核心功能，针对国内的复杂路况，结合业界领先的纯视觉感知力，能够做到灵活避障，自动识别红绿灯，准确上下匝道和自行变道转向等功能。截至目前，PPA智驾已累计行驶里程已超过180万公里，极越也成为全国首个以纯视觉智驾方案获得L3自动驾驶测试牌照的企业。未来，作为国内唯一的纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3也将全面应用自动驾驶大模型Apollo ADFM，焕新升级为ASD（Apollo Self-Driving），即将在极越全系车型量产首发，极越将率先实现智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开。

打造融合创新标杆 赋能产业集群高质量发展

展望未来，中国智能网联汽车产业将在汽车强国之路上扮演更加重要的角色，引领智能化竞争“下半场”，并为国家智能制造产业升级、推进新质生产力培育做出重要贡献。

在此背景下，极越汽车机器人作为业内强强结合的产业结晶，也为行业提供了宝贵的借鉴经验。极越01拥有强大的车外语音交互能力，车内车外语音可以自由切换，此外，极越01还实现语音AI全量本地化，摆脱了对网络信号的依赖。未来，极越还将上车视频语音融合的多模态交互方案，全面提升多模态融合交互能力和用户隐私保护，并通过多合一端侧模型进一步提升语音识别准确率。

智能网联汽车产业链条长、科技密度高，涵盖了从原材料供应、零部件制造、整车制造到后市场服务等多个环节，已经形成了较为完整的产业生态体系。这背后，蕴藏着巨大的科技创新的潜力。极越相关负责人表示，极越计划从2026年开始，实现量产的车型搭载NVIDIA的新一代集中式车载计算平台NVIDIA DRIVE? THOR，满足未来全场景端到端的智驾需求，为用户带来安全、先进的智能移动出行体验。

NVIDIA与极越于北京车展达成协作。受访者供图

NVIDIA与极越于北京车展达成协作。受访者供图

专家指出，极越汽车机器人的实践，证明了AI大模型与汽车制造业融合创新的巨大潜力。这一技术的应用不仅在汽车领域具有深远的影响，而且也将在其他行业产生广泛而深远的影响。通过不断地创新和应用，AI大模型将成为推动整个产业向前发展的重要动力，为社会经济发展注入新的活力。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
大模型融合汽车智造 “人工智能+”行动释放新动能
　　人民网北京5月29日电 （焦磊、实习生张泊洋）“嘿simo，关闭后备箱，关闭车门，关闭车窗，打开空调调到26度，打开座椅按摩，播放我收藏的歌单，导航回家”……一连串超长指令输出，车机全部精准识别，只需毫秒级的短暂“思考”，便完成了一系列操作，仿佛是驾驶员的超级私人助理。 随着人工智能技术的快速发展，AI大模型在各行各业中得到广泛应用，并逐渐成为推动产业变革的重要引擎。…
锚定“转化医学” 国货品牌探索功效护肤新路径
　　人民网北京5月29日电 （记者车柯蒙）当前，随着美妆行业走向专业化和精细化，功效护肤正与皮肤医学结合得越发紧密，中国皮肤学级护肤品的市场高速发展。数据显示，2016至2021年间，中国皮肤学级护肤品市场规模的年复合增长率达32.6%，约为化妆品行业规模增速的3倍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部