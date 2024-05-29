人民网北京5月29日电 （记者许维娜）先立后破、安全降碳是能源转型和减污降碳的基本原则。最新数据显示，2024年第一季度，中国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占比高达92%。

电力规划设计总院副总工程师、新能源产业发展研究院院长王霁雪表示，我国新能源技术水平位于世界前列，新能源产业技术实现了从跟随模仿到引领创新的跨越式发展。然而，随着新能源技术应用场景和应用模式的不断创新，国外在相关技术领域鲜有或尚无成熟模式可供借鉴。因此，要加快探索适应我国新能源独特应用模式的技术路径，以推动我国新能源产业持续健康发展。

作为构建新型电力系统、建设新型能源体系的重要支撑，新型储能产业已进入高速发展阶段。

先进储能材料国家工程研究中心主任兼首席科学家、武汉大学碳中和研究院院长钟发平表示，新型储能是技术密集型、资金密集型和资源密集型产业，只有站在产业发展的全局思考，以“源、网、荷、储”深度融合，“政、产、学、研”协同创新，构建从“自然矿山-电池材料-储能电池-电池回收”的全链闭环，形成“业务可闭环、资源可循环”的绿色生态体系，合力破局。

钟发平以武汉大学碳中和研究院正研究新能源及储能的碳足迹、排放、交易等产业规制为例，展示了当前技术为碳达峰碳中和目标的实现提供的积极支撑。

另有专家表示，相关探索在新能源与储能产业中适用性强，同时为中国制造业在“工业4.0时代”的转型升级提供新路径。这有助于提升制造业竞争力，为长远发展奠定基础。

(责编：王连香、高雷)

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