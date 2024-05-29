人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

看中国品牌“出海”：新型显示技术助力欧洲杯赛事

2024年05月29日19:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月29日电 （记者许维娜）当前，中国新型显示技术正经历着迅猛的发展态势，功能日益丰富的显示屏不断涌现，为数字生活注入了更多色彩与活力。

业内人士表示，这一发展态势不仅展现了我国显示技术的强大实力，也为数字经济的蓬勃发展提供了坚实支撑。

随着物联网技术的兴起，显示领域正不断突破传统应用场景，实现更多应用创新。

以海信为例，当前，距离2024德国欧洲杯开幕还有十几天，其成为2024欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，将在欧洲杯期间为莱比锡VAR裁判总部提供显示技术支持，助力裁判作出更精准的判断。

据悉，这是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，也意味着中国显示技术在更专业的场景中得到检验与认可。

VAR（Video Assistant Referee），意为视频助理裁判，其通过视频回放技术，帮助足球比赛主裁判做出正确的判罚决定。2018年，这一技术首次被引进世界杯，并于2021年应用在欧洲杯赛场，在足球发展史上产生了十分深远的影响。

最新发布的奥维睿沃调研数据显示，今年第一季度全球彩电出货前五强中，中国品牌占据三席。尤其是在欧洲市场，今年第一季度海信系电视出货量增长35.9%，体现出中国品牌的出海影响力。

记者注意到，在显示领域，中国品牌凭借日益精进的综合实力、持续创新的产品力和高质量的专利积累，开启显示行业“大有可为”的明天。

“技术是企业的立企之本。借助全球顶级体育赛事的举办，不断进行产品研发与技术投入，为全球用户带来更好体验，一直以来都是我们的追求。”海信集团品牌管理部副总经理汤茜表示，集团将与欧足联一起通过技术的进步带来更加精彩的比赛呈现。

另有专家表示，2016年欧洲杯仅一家中国企业参与，而今年增至五家。八年间，中国成为欧洲杯顶级赞助商最大输出国，显示中国品牌海外影响力增长显著。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
看中国品牌“出海”：新型显示技术助力欧洲杯赛事
　　人民网北京5月29日电 （记者许维娜）当前，中国新型显示技术正经历着迅猛的发展态势，功能日益丰富的显示屏不断涌现，为数字生活注入了更多色彩与活力。 业内人士表示，这一发展态势不仅展现了我国显示技术的强大实力，也为数字经济的蓬勃发展提供了坚实支撑。…
推进新型能源体系建设 多方探索创新驱动和要素整合
　　人民网北京5月29日电 （记者许维娜）先立后破、安全降碳是能源转型和减污降碳的基本原则。最新数据显示，2024年第一季度，中国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占比高达92%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部