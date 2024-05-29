人民网北京5月29日电 （记者许维娜）当前，中国新型显示技术正经历着迅猛的发展态势，功能日益丰富的显示屏不断涌现，为数字生活注入了更多色彩与活力。

业内人士表示，这一发展态势不仅展现了我国显示技术的强大实力，也为数字经济的蓬勃发展提供了坚实支撑。

随着物联网技术的兴起，显示领域正不断突破传统应用场景，实现更多应用创新。

以海信为例，当前，距离2024德国欧洲杯开幕还有十几天，其成为2024欧洲杯VAR（视频助理裁判）显示官方合作伙伴，将在欧洲杯期间为莱比锡VAR裁判总部提供显示技术支持，助力裁判作出更精准的判断。

据悉，这是欧足联历史上首次开放VAR显示独家权益，也意味着中国显示技术在更专业的场景中得到检验与认可。

VAR（Video Assistant Referee），意为视频助理裁判，其通过视频回放技术，帮助足球比赛主裁判做出正确的判罚决定。2018年，这一技术首次被引进世界杯，并于2021年应用在欧洲杯赛场，在足球发展史上产生了十分深远的影响。

最新发布的奥维睿沃调研数据显示，今年第一季度全球彩电出货前五强中，中国品牌占据三席。尤其是在欧洲市场，今年第一季度海信系电视出货量增长35.9%，体现出中国品牌的出海影响力。

记者注意到，在显示领域，中国品牌凭借日益精进的综合实力、持续创新的产品力和高质量的专利积累，开启显示行业“大有可为”的明天。

“技术是企业的立企之本。借助全球顶级体育赛事的举办，不断进行产品研发与技术投入，为全球用户带来更好体验，一直以来都是我们的追求。”海信集团品牌管理部副总经理汤茜表示，集团将与欧足联一起通过技术的进步带来更加精彩的比赛呈现。

另有专家表示，2016年欧洲杯仅一家中国企业参与，而今年增至五家。八年间，中国成为欧洲杯顶级赞助商最大输出国，显示中国品牌海外影响力增长显著。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经