人民网记者 乔业琼

进入五月，随着气温不断升高，各地纷纷迎来夏日模式，“清凉消费”悄然升温。从空调、冰箱等家电的火爆销售，到夜游、夜赏、夜赛等消夏活动花样翻新，再到清凉科技新产品受到追捧，“清凉消费”正以其独特的魅力，为夏日经济注入勃勃生机。

“清凉家电”进入销售旺季

“这款空调不仅能防冷风直吹，还有高温除菌、手机智能控制等功能。”在北京荟聚购物中心的苏宁易购超级旗舰店，店员正在向顾客介绍一款今夏颇受欢迎的智能空调。

作为夏日避暑的“主力军”，空调、电冰箱等家电产品开始进入销售旺季。商务部数据显示，“五一”假期，重点监测零售企业家电销售额同比增长7.9%。“618”电商大促陆续开启，近期不少平台公布了促销方案，其中，以冰箱、空调等为代表的“清凉家电”以旧换新成为促销重点。

5月17日，苏宁易购“618”率先开卖，推出以旧换新立减10%、Super会员19.9元服务季卡享免费洗空调等优惠活动。“618”大促覆盖517万人抢空调、525超级团购日、531冰洗节、端午特惠等多个营销节点；天猫“618”于5月20日晚8点正式开卖，开售1小时，多个家电品牌成交纷纷破亿；京东宣布，今年“618”将于5月31日晚8点正式开启，开展以旧换新等一系列活动，其中包括冰箱、空调等家电，助力消费者省钱“焕新”。

多彩“夜”态秀出新活力

四川省成都市打造新“十二月市”城市消费品牌，有效激发市场消费活力。图为成都太古里一隅。人民网记者 杨迪摄

随着日间气温升高，清凉舒适的夜间活动受到追捧。为了顺应人们对沉浸式、创新性体验的新需求，各地纷纷推出丰富多彩的夜间主题活动。

湖北鄂州市博物馆开展“夜游博物馆”活动，带领观众在奇妙夜穿越时空，感受吴风楚韵的魅力；

重庆乌江画廊打造接近50米落差的水幕投影秀，数百米水帘动态展示，用声光电视觉讲述乌江故事；

安徽合肥推出体育夜市，融合了非遗、潮玩、运动、表演等诸多形式，引导群众积极参与健身运动和体育消费；

四川成都则围绕新“十二月市”开展系列活动，打造“春熙路灯市”“华兴街锦市”等特色地标，加快推进国际消费中心城市建设。

新业态、新场景点亮城市夜空，夜间经济展现出满满活力。今年“五一”假期，各地已纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区的夜间客流量达7257.58万人次，较去年同期增长6.9%。2023年，中国夜游市场规模达1.57万亿元。

清凉科技新产品受欢迎

经常露营的周女士新近购入了一款清凉喷雾，它能够通过挥发散热来使人感到清凉和干爽。“喷在衣服上就可以降温，还有阵阵清香，很好用。”

“凉柔”被褥、“冷感”湿巾、降温冰凉贴、可穿戴空调……记者近日走访多家商场发现，在科技助力下，一系列创新清凉产品正成为市场新宠，展现出“清凉消费”的个性化、多元化趋势。

“‘清凉消费’属于季节性消费，对扩大有潜力的消费，激发夏日经济活力有重要意义。”北京大学经济学院教授苏剑表示。

他建议相关企业积极开拓消夏新业态和新消费场景，为消费者提供更加丰富的选择。同时，希望相关部门进一步完善相关基础设施，加大对市场的监管力度，维护好市场秩序和消费者权益，为夏日经济的蓬勃发展提供有力保障。

随着“清凉消费”在夏日经济中承担越来越重要的角色，多位专家预测，未来在技术进步与消费者需求变化的推动下，“清凉消费”将在多元化和个性化的道路上走得更远，为市场发展带来更多新机遇。（实习生杨子烨对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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