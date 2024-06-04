林琳 王汉超

近年来，锂电池与新能源汽车、光伏产品作为中国外贸“新三样”，在全球市场广受青睐。去年，“新三样”产品出口额首破万亿元大关，增长近30%，不但体现了中国出口质的有效提升和量的合理增长，也为全球绿色低碳转型作出了中国的积极贡献。

作为新能源汽车的主要动力源，锂电池是如何做成的？制作过程中运用了哪些新技术？6月2日，记者跟随“高质量发展调研行”江苏主题采访团，来到位于江苏省常州市金坛区的蜂巢能源科技股份有限公司生产基地一探究竟。

一块锂电池如何做成？

匀浆

涂布

模切

叠片

磁悬浮物流线搬运电芯极组

装配

电芯搬运

电池成型

蜂巢能源科技股份有限公司相关负责人荆晓强介绍，运用第三代高速叠片技术，每0.125秒可以生产一片电芯极片，相比传统叠片技术路线，效率提升约两倍，设备占地面积减少45%；通过人工智能质检等技术，良品率和安全性大幅提升。此外，通过磁悬浮物流线运送配件，速度快达每秒3米，比传统皮带物流线效率高出10倍。公司在全球已申请专利超过7000项，其中海外申请超过500项，有效专利超过4700项。

(责编：杨曦、杨迪)

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