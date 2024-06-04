原标题：中国工程院发布“百项工程和百项咨询”成果

科技日报北京6月3日电 （记者操秀英）3日，中国工程院召开建院30周年纪念大会暨“百项工程和百项咨询”成果发布会，会上发布了“百项工程和百项咨询”成果。

据介绍，在建院30周年之际，经广大院士推选，中国工程院精选出院士主导或参与的100项工程科技成果以及中国工程院100项战略咨询研究成果。《中国工程院与大国工程》纪念画册将100项具有代表性的工程科技成果集印成册，以此铭记院士们为国建功立业的科学家精神，激励广大科技工作者不断开创工程科技事业发展新局面。《中国工程院与战略咨询》一书梳理了建院以来的咨询研究工作，收录了100项对国家重大决策的形成起到重要支撑作用、对经济社会产生重大影响的战略咨询成果，汇录各项目简介及成果摘要，旨在记录广大院士、专家服务国家决策的智力贡献。

中国工程院党组书记、院长李晓红在讲话中回顾了中国工程院30年来的主要工作。30年来，中国工程院始终坚持党对科技事业的领导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，肩负起中国工程科技界最高学术机构的光荣使命，团结凝聚广大院士和工程科技工作者，建设大国工程、铸就国之重器、建设高端智库、坚持学术引领，推进中国建造、中国制造、中国创造，为国家发展、社会进步、人民幸福作出了重要贡献，书写了科技造福人类、工程创造未来的奋斗篇章。

李晓红表示，中国工程院要不忘初心、砥砺奋进，发挥国家战略科技力量作用，弘扬科学家精神，突破关键核心技术，引领工程科技创新，强化国家高端智库职能，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、杨迪)

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