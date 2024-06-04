人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国工程院发布“百项工程和百项咨询”成果

2024年06月04日08:28 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国工程院发布“百项工程和百项咨询”成果

科技日报北京6月3日电 （记者操秀英）3日，中国工程院召开建院30周年纪念大会暨“百项工程和百项咨询”成果发布会，会上发布了“百项工程和百项咨询”成果。

据介绍，在建院30周年之际，经广大院士推选，中国工程院精选出院士主导或参与的100项工程科技成果以及中国工程院100项战略咨询研究成果。《中国工程院与大国工程》纪念画册将100项具有代表性的工程科技成果集印成册，以此铭记院士们为国建功立业的科学家精神，激励广大科技工作者不断开创工程科技事业发展新局面。《中国工程院与战略咨询》一书梳理了建院以来的咨询研究工作，收录了100项对国家重大决策的形成起到重要支撑作用、对经济社会产生重大影响的战略咨询成果，汇录各项目简介及成果摘要，旨在记录广大院士、专家服务国家决策的智力贡献。

中国工程院党组书记、院长李晓红在讲话中回顾了中国工程院30年来的主要工作。30年来，中国工程院始终坚持党对科技事业的领导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，肩负起中国工程科技界最高学术机构的光荣使命，团结凝聚广大院士和工程科技工作者，建设大国工程、铸就国之重器、建设高端智库、坚持学术引领，推进中国建造、中国制造、中国创造，为国家发展、社会进步、人民幸福作出了重要贡献，书写了科技造福人类、工程创造未来的奋斗篇章。

李晓红表示，中国工程院要不忘初心、砥砺奋进，发挥国家战略科技力量作用，弘扬科学家精神，突破关键核心技术，引领工程科技创新，强化国家高端智库职能，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农村公路里程十年增长18.5% “四好农村路”绘就乡村新“途”景
　　
聚焦通信安全保障 业界深化和拓展北斗规模应用
　　人民网北京6月3日电 （记者夏晓伦）每天清晨，闹铃一响，林区巡防员张强都会穿戴整齐、准时出发，开启孤独守护的一天。不过最近，他收到了一件新装备，让原本孤独的行程有了贴身伴侣——北斗徽章。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部