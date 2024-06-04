本报记者 李春莲 见习记者 梁傲男

原标题：端午节临近 出境游产品预订火热

随着端午节与暑期的日益临近，多家在线旅游平台的预订数据显示，出境游产品的预订热度正在不断攀升。

“在航班恢复、签证便利化及免签政策的积极催化下，旅游供应链正逐步回归正轨。”中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松向《证券日报》记者表示，中国出境游是世界旅游发展的重要推动力和稳定器，将为世界旅游市场注入强大信心和发展动能。

暑期出境游有望火爆

6月3日，记者从携程方面获悉，今年公司第二季度办签量同比增长翻倍，较2019年第二季度增长20%。从办签量来看，今年暑期出境游市场有望火爆，截至目前，暑期（7月份至8月份）出行的签证办理量较去年同比增长1.5倍。

“二季度办签证的人突然就多了起来。”携程签证业务组工作人员对记者表示，从“五一”假期后，签证办理量“节节攀升”。

记者注意到，为应对民众暑期出游的需求，上海市公安局出入境管理局近期还加开了今年首个夜间出入境办证专场。

今年以来，各部门相继出台签证简化、支付优化等政策，畅通中外人员、经贸、旅游来往。相关上市公司则积极响应利好政策，推动产品、内容、技术等创新，不断优化出境游体验，带动国内外旅游业合作伙伴共享中国跨境旅游发展红利。

网经社电子商务研究中心数字生活电商分析师陈礼腾向《证券日报》记者表示，签证简化节省了游客的时间和经济成本，可以直接提升游客出境游兴趣。随着国际游客的增加，航空线路运营量得到提升，间接带动了机票销售、航空服务、机场免税购物等配套企业的收入增长。同时，游客数量的提升，也在倒逼旅游目的地加强基础设施建设和提升服务质量，促进旅游产业链的优化升级，这些影响相互关联，形成了良性循环。

积极布局出境游业务

随着我国旅游市场动能和居民出境游意愿增强，出境游市场的复苏节奏正在明显加快。

航班供给量稳步上升。航班管家数据显示，5月20日至5月26日国际航班量（不含港澳台地区，下同）已恢复至2019年的72.3%；国际出港航班目的地区域中，东南亚航班占比最大，达41%。

出境游产品价格走低。“今年出境游产品价格相对往年出现明显回落，这一变化主要得益于市场供应的增加。”北京市一家旅行社工作人员对《证券日报》记者表示，随着国际航线的逐步恢复和旅游服务供应商的增多，市场上的出境游产品数量显著增加。这种供需关系的转变，使得市场上的旅游产品供应商开始通过价格竞争来吸引游客。

中青旅首席品牌官徐晓磊对《证券日报》记者表示，截至6月3日，2024年端午节假期出境游预订同比增长100%；暑期出境游市场已经迎来预订高峰期，咨询量同比增长200%，参团旅游产品80%以上已成团。

在需求上涨的同时，假期出境游市场呈现诸多新特征。例如，中国游客在出境目的地的选择上更为多元化。马蜂窝大数据显示，距离较短且免签的泰国、马来西亚、新加坡、韩国济州岛是国内游客端午节出境游的几大主要目的地。航旅纵横数据显示，2024年端午节假期旅客多选择周边短途出境游。

“目前出境游出现了一些新特点。例如，中国游客更偏好小团游和定制游；80后和90后已成为出游主力；出游理由更加多元化，演唱会、音乐节、赛事活动等都能开启一场出境之旅；中国游客更追求松弛感和本地化深度体验。”携程出境游相关负责人向《证券日报》记者表示，在迪拜体验沙漠冲沙、在大阪逛公园、在吉隆坡品尝美食、在曼谷学泰拳等体验，都受到中国游客的欢迎。

为了加速布局出境游市场，上市公司纷纷在产品开发、资源整合等方面下功夫。

携程方面表示，目前，公司已与全球主要连锁酒店、航空公司、目的地旅游供应商和旅游局建立了战略合作伙伴关系。公司的全球旅游供应链已覆盖170多万家酒店、600多家航空公司，建立起全球超90000个旅行社、景区、汽车租赁服务商等合作伙伴在内的旅游生态网络。

中青旅也在投资者调研纪要中透露，公司的出境业务在人员招聘、产品筹备、资源投入上动作较早，目前出境旅行社业务已形成了比以往更好的良性循环，在利润上不会形成较大拖累，在客流服务、品牌影响等方面不断贡献作用。同时，公司的旅行社板块除出境业务外，也在积极拓展境外签证中心。

同程研究院表示，出境游是国内旅游消费市场的重要补充，随着相关旅游产品的日益丰富，出境游市场潜力将得到进一步释放，持续为旅游业注入动能。

(责编：杨曦、杨迪)

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