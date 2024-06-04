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5月份中国物流业景气指数为51.8% 物流运行总体平稳

孟 珂
2024年06月04日08:40 | 来源：证券日报
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原标题：5月份中国物流业景气指数为51.8% 物流运行总体平稳

6月3日，中国物流与采购联合会发布的2024年5月份中国物流业景气指数为51.8%，较4月份回落0.6个百分点；中国仓储指数为48.4%，较4月份回落0.6个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，5月份物流业景气指数尽管小幅回落，但继续保持在扩张区间，业务总量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数处于景气区间，企业业务活动预期指数连续四个月保持高景气水平，物流运行总体平稳。

具体来看，5月份，业务总量指数为51.8%，较4月份回落0.6个百分点；5月份，新订单指数为52.7%，较4月份回落1个百分点。

中国物流信息中心分析师胡焓对《证券日报》记者表示，业务总量指数连续多个月位于扩张区间，5月份小幅回落主要是受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响。

胡焓进一步表示，得益于“五一”小长假和年中网购促销活动，探亲访友旅游客流增加，带动居民消费物流需求明显增长，5月份邮政快递业业务总量指数为70.3%，环比回升1个百分点，调研的部分电商平台企业快递发送包裹环比增长5%左右。

数据显示，5月份企业设备利用率指数降到50%以下，环比回落0.5个百分点。5月份资金周转率指数环比回落1.3个百分点。

此外，5月份，业务活动预期指数为56.3%，较4月份回升0.6个百分点。

胡焓表示，今年以来，业务活动预期指数连续4个月在55%左右的高景气区间，企业依然看好铁路运输业、航空运输业、邮政快递业和一体化供应链等高质量融合发展领域，企业保持稳定预期。物流投资平稳增长。5月份固定资产投资完成额指数环比回升0.7个百分点，投资增速、投资预期稳中向好。

“当前需求不稳、增速放缓和企业盈利偏弱是面临的主要问题。”胡焓表示，要密切关注相关惠企助企政策的微观感受，加强跟踪调查，及时了解企业业务和资金需求，特别是要在汽车制造、家居家电制造、电子机械制造、医药制品、交通运输设备制造等产业链条长、配套环节多的领域，加强信息对接、协助资源对接。

(责编：杨曦、杨迪)
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