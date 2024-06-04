原标题：截至目前已有43个品牌破亿！天猫618始终是美妆品牌主战场

天猫618始终是美妆品牌主战场。

品牌的破亿速度越来越快。开卖不到20分钟，珀莱雅、兰蔻就双双破亿；开卖26分钟，欧莱雅破亿；开卖28分钟，雅诗兰黛也加入亿元俱乐部，开卖40分钟，可复美、修丽可破亿……截至目前，破亿品牌数已达43个。

相较去年天猫618，今年的美妆亿元俱乐部里又添8张新面孔，包括：觅光、丸美、伊丽莎白雅顿、林清轩、JOVS、Fresh、欧诗漫、极萌。

国际大牌在天猫618迎来强劲增长。截至目前，兰蔻同比增长超20%；赫莲娜同比增长超30%；海蓝之谜同比增长超40%；修丽可同比增长近50%……

相应的，品牌的王牌产品也迎来销量的爆发。娇韵诗双萃精华、修丽可AGE面霜、欧莱雅玻色因面膜、赫莲娜黑绷带面霜、兰蔻菁纯眼霜海蓝之谜精粹水等46个单品，卖了不到一小时就已成交破千万。

国货力量依旧不容小觑，“老牌”、新锐，较去年双11均有不同程度的增长。截至目前，可复美同比增长超100%，韩束同比增长近170%，丸美同比增长超400%，林清轩同比增长近450%……其中，可复美、林清轩、完美销售已超去年双11全周期！

“美妆品牌的主阵地依旧是天猫。”业内人士表示，无论是国际大牌还是国货新锐，都在天猫618呈现出了强劲的势头，“天猫618于品牌们来说，既是上半年最重要的一场战役，也是下半年信心的开始。”

(责编：曹淼、杨迪)

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