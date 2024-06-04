人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2024年5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比4月下降0.9个百分点。

从13个分项指数来看，同4月相比，购进价格指数、出厂价格指数和从业人员指数上升，指数升幅在0.1至2.9个百分点之间；生产指数、新订单指数、新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数下降，指数降幅在0.3至2.3个百分点之间。

“5月份PMI指数重回荣枯线之下，既有五一小长假因素对环比数据的影响，也表明经济回升动能仍然不足。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，要高度重视需求不足导致的预期减弱，生产投资活动趋降的态势。要显著增强政府宏观经济政策逆周期调节力度，通过政府公共产品投资显著增加企业订单，带动企业信心提升、生产投资活动回暖，带动就业和居民消费回升。

张立群进一步分析称，5月份PMI指数中需求类指数均出现回落，新订单指数重回荣枯线以下；反映需求不足的企业占比超过60%。受需求不足问题影响，生产指数、采购量指数、生产经营活动预期指数等均有下降，市场引导的需求收缩、经济活动收缩态势比较明显。

“从分项指数变化来看，5月份PMI指数虽有所回调，但经济稳定回升仍具备基础。”中国物流信息中心分析师文韬则表示，整体而言，5月份制造业运行存在波动，其中有假期因素和外部环境的影响，一定程度上也有前期经济恢复持续承压的延续，但宏观经济运行基础仍然稳定。“当前大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债等宏观组合政策正在有力推进，将持续增强经济回升动力。”

文韬从五个方面表示了分析，一是生产端保持上升势头。5月份，在诸如大规模设备更新和消费品以旧换新等政策组合拳的带动下，企业生产意愿继续上升，生产指数为50.8%，虽较4月下降2.1个百分点，但仍在扩张区间，显示制造业生产增速虽有所放缓，仍保持上升势头。

二是新动能增长势头未改。5月份，装备制造业和高技术制造业都保持增长态势。装备制造业PMI为50.7%，较4月下降0.6个百分点，但仍保持在扩张区间，且生产指数和新订单指数都保持在52%左右较高水平。高技术制造业PMI为50.7%，较4月下降2.3个百分点，仍连续7个月保持在扩张区间，生产指数和新订单指数分别保持在52%以上和51%以上。结合来看，我国新动能持续增长势头未改。

三是大型企业保持稳定增长。5月份，大型企业PMI为50.7%，较4月上升0.4个百分点，连续13个月运行在扩张区间，且生产指数接近53%，新订单指数接近52%，显示大型企业供需两端增势良好，对稳定宏观经济基本盘具有较好支撑作用。

四是就业市场持稳运行。5月份，制造业吸纳就业情况较为稳定，从业人员指数为48.1%，较4月上升0.1个百分点，连续3个月运行在48%及以上水平。分行业来看，装备制造业、高技术制造业、消费品制造业以及基础原材料行业四大类型行业的从业人员指数均较为稳定，变化较小。结合来看，当前制造业就业市场持稳运行。

(责编：王仁宏、吕骞)

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