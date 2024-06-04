6月4日，国家航天局发布嫦娥六号着陆器着陆月球背面拍摄的系列影像图，包括落月过程中降落相机拍摄的着陆区域附近影像、全景相机拍摄的着陆点影像。相关影像数据经鹊桥二号中继卫星传回，影像图由地面应用系统处理获得。

嫦娥六号着陆器降落相机拍摄影像图1。（国家航天局供图）

图1由降落相机刚开机时拍摄，图像显示拍摄的月背区域中下部和右部分布有多个十多公里直径的环形坑，拍摄的月背区域上部中间为暗色的玄武岩分布区。

嫦娥六号着陆器降落相机拍摄影像图2。（国家航天局供图）

图2由降落相机在降落过程中拍摄，图像显示拍摄的月背区域分布有大量亮色环形坑。

嫦娥六号着陆器降落相机拍摄影像图3。（国家航天局供图）

图3由降落相机在着陆器安全着陆后拍摄，图像显示着陆器底部相对平坦，分布有少量亮色石块。

嫦娥六号着陆器全景相机拍摄的影像图。（国家航天局供图）

该图由全景相机在嫦娥六号表取采样前，对着陆点北侧月面拍摄的彩色图像镶嵌制作而成。图像上方是着陆点北部查菲环形山，图像的下方是着陆腿和着陆时冲击挤压隆起的月壤。（记者温竞华、宋晨）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经