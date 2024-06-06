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产业向“绿” 产线向“智” 产品向“新”

河北唐钢加快绿色低碳转型发展

本报记者 张志锋
2024年06月06日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　渤海之滨，数千亩港城、钢城的空中架起一条“绿色”通廊。

　　船靠唐山港京唐港区，卸船机伸出抓斗，将铁矿石从船上卸下。从港区出发，驱车前往河钢集团唐钢公司，10多公里的路上看不到运输铁矿石的货车。

　　铁矿石是怎么到唐钢去的？答案在空中——铁矿石等大宗物料经高架密闭皮带通廊，点对点从唐山港京唐港区输送至唐钢。“从公路运输改为通廊直线传送，距离缩短到一公里多，且最大限度减少尾气、粉尘等污染排放。”唐钢炼铁事业部副部长刘涛说，目前唐钢80%以上的大宗物料已实现清洁运输。

　　循着通廊走向，走进唐钢物料库，头顶洒下白色喷雾。“这是干雾抑尘设备，通过智能监测自动启停。以前有烟尘，进物料库要戴防尘口罩，得穿深色工作服，现在可不是那样了！”刘涛指向一排排白色外墙的厂房，又指了指自己的翻领内衬，“厂区干净整洁，白色衣服也敢穿了。”

　　唐钢党委书记、董事长谢海深说：“这个位于河北省乐亭县海边的唐钢新厂区是2020年9月建成投产的，有80多年历史的唐山市内老厂区同步关停，退出历史舞台。”

　　产业向“绿”。近年来，唐山市包括唐钢在内的10多家钢铁企业搬迁改造，破解“钢铁围城”，优化产业布局。

　　搬出来，闯出一条新路。“国家政策资金支持，我们改进工艺技术，对生产全流程实行超低排放改造，颗粒物、二氧化硫等排放均低于国家超低排放标准，逐步构建起低碳、循环的绿色生产体系。”唐钢能源环保部部长吴海东站在一片绿地上说，“绿地下方是8万立方米的储水池，厂区内所有生产生活污水净化处理后，分配给各生产环节循环利用。公司每年可节约新水外购费约4300万元。”

　　产线向“智”。步入热轧2050作业区，只见橘红色的钢坯进入粗轧机，像擀面皮一样“挤压”三遍，再进入精轧机一遍定型。通过智能算法，摆剪机在最合适的地方精准裁剪，冷却降温后再由机器喷写编码……仅90多秒，一卷钢板便生产下线。“过去，相关工序要靠人工、凭经验，现在采用自动化智能化生产，提升了工效和良品率。”唐钢热轧事业部部长助理白东明说。

　　产品向“新”。唐山市近年来组建钢铁应用技术研究院，鼓励建立企业研发机构，推动钢材产品迈向高端化、精品化。高碳钢、电池壳钢、O5宽幅汽车面板、超过1000兆帕的高强度汽车钢……唐钢展台上的新产品琳琅满目。“过去我们主要生产建筑钢材，现在高端品种钢材占到八成以上。”白东明说。

　　因钢而兴的唐山，如今逐绿而行。绿色发展，正成为唐山高质量发展的底色。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月06日 01 版）

(责编：胡永秋、常雪梅)
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