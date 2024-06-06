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突出高产优质和抗逆抗病特性 我国审定通过135个小麦新品种

2024年06月06日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者李栋）日前，农业农村部发布品种审定公告，第五届国家农作物品种审定委员会根据《种子法》《主要农作物品种审定办法》有关规定，严格审核把关，审定通过了135个小麦新品种。

“从审定品种情况看，新进展体现在高产优质和抗逆抗病。” 农业农村部相关负责人表示。

突出高产优质，支撑大面积单产提升和产业提质增效。尊麦40、浚黎9号、技丰麦206、西农2836、郑麦918、安农859等6个黄淮冬麦区南片小麦品种，兼具高产与优质特性，区域试验亩产600公斤以上，且品质达到中强筋。

富麦916、西农161、西农609、西宛151、中原国科15号等5个黄淮冬麦区南片小麦品种品质达到强筋标准，长江上游冬麦区的西科麦475品质达到弱筋标准，为面包、糕点制作提供了更多品种选择。

突出抗逆抗病，支撑农业防灾减灾。中科1878、国红11、宁麦41、华麦25、扬麦46、长江麦580等6个品种对赤霉病抗性达到中抗水平；郑麦1905对条锈病抗性达到高抗水平，郑石9170、尚农9对条锈病抗性达到中抗水平；衡麦32、济麦37、山农55、万丰826、品育8175、山农57、临旱11号、运旱1818、中麦98、CHA181等10个品种表现出良好的抗寒性。

“目前，我国长江中下游和黄淮南片麦区小麦抗性改良进展显著，可更好应对病害、冻害天气对小麦产量的影响。此外，还有CHA181、核麦22、京麦18、京麦218等4个耐盐碱小麦品种通过审定，可适应一些轻中度盐碱耕地种植。”该负责人说。

据了解，农业农村部将进一步强化部省协同，严格品种审定和试验管理，加快修订小麦审定标准，研究制定主要农作物品种试验管理办法，常态化开展绿色通道和联合体试验整治，同时加强品种展示示范和跟踪评价，继续撤销生产上没有推广面积、存在明显缺陷风险的品种，持续提升品种审定质量和水平，为促进大面积单产提升和满足人民美好生活需求提供有力的品种支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)
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