人民网北京6月6日电 （记者李栋）当前，冬小麦机收正由南向北加快推进。农业农村部最新数据显示，截至6月5日，全国各地冬小麦已收1.9亿亩，收获进度57%，比去年快17.7个百分点。

分地区看，四川、湖北麦收已结束；安徽、河南进度过九成；陕西过四成；苏鲁晋冀等省即将进入收获高峰。

农业农村部相关负责人表示，机具足、保障强、进度快成为今年麦收的三个特点。

机具足，各地加强夏收机具调度，单日投入联合收割机最多超25万台，更多高效低损收获机具投入生产一线，9公斤—10公斤/秒大喂入量联合收割机已经成为跨区作业主流机型，有不少收割机单日作业面积可达300亩以上，进一步保障了夏收作业需要。

保障强，许多地方农业农村、交通运输、公安部门共同派出工作人员在跨区作业接待站为南来北往的机手提供服务，运输跨区联合收割机的货车在高速收费站放行速度加快。农机产销企业和地方农机部门组织乡村维修点、流动维修车送修送配件到田间地头。

进度快，得益于各地夏收工作部署早、动手快、准备充分，加之近期麦收地区大多天气晴好，目前已连续9天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比常年要快2天—3天，今年“三夏”小麦机收大会战已进入后半程冲刺阶段。

天气情况成为影响麦收的最大变量。据中国气象局预报，未来一周，麦收省份大部天气晴好，总体利于成熟小麦收晒，局部地区将有小雨但对当地麦收影响较小。

“当前机收作业前沿已到山西临汾、河南安阳、山东枣庄一线，豫南皖南作业机具正陆续向北转移。”该负责人介绍，农业农村部将会同交通、公安等部门组织各地切实加强农机作业服务保障，进一步做好防灾救灾准备，督促地方随麦收推进，切实加强农机安全生产宣传教育和隐患排查，强化作业现场安全，严防麦田火灾，努力确保安全生产。

(责编：王仁宏、吕骞)

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