人民网记者 乔雪峰

经济发展，交通先行；农村发展，因路而兴。

在甘肃武威市古浪县黄花滩镇马路滩村，这里的土路曾经坑坑洼洼，当地农业产业发展也因路而受困。如今，新修的公路四通八达，村里的东西运了出去，村民们因路而致富。“村里的路越修越好，村里的产业越来越兴旺，我们的腰包越来越鼓，日子越来越有奔头。”马路滩村村民李建忠说。

在河南新安县送了十几年快递，快递员张延军是近年来当地农村公路变化的见证者。“之前因为路不好走，不少快递的配送和揽收只能放在县城。现在路修通了，路网密了，我们把揽收的服务点直接设在镇子里的果园中，农产品的寄递成本更低了。农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。”张延军说。

农村公路是推进城乡融合发展的基础性、先导性和服务性设施。十年来，我国农村公路建设取得历史性成就。累计投入建设资金达4.2万亿元，全国新改建农村公路约250万公里，具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮路目标全面实现。截至2023年底，农村公路总里程从2014年底的388.16万公里增长到460万公里，增长18.5%。

交通运输部公路局局长周荣峰表示，“四好农村路”串联起了城市和乡村，盘活了农村地区文化、旅游等特色资源，带动城乡客货双向流动，促进了城乡一体化发展，农民群众出行实现了由“走得了”向“走得好”“走得安全”转变，农村生产生活和社会面貌得到深刻改变，老百姓的生活越过越红火。

修好一条路，带活一大片。如今，农村公路与国省干线公路、城市道路、其他运输方式有效衔接，有效盘活了农村地区的资源，为广大群众铺就了致富通道。

“我们沿213国道至老青海湖乡，往304省道甘子河方向行驶5公里，就来到了露营基地。基地正前方是碧波荡漾的青海湖，背靠巍峨雄壮的同宝山，游乐设施丰富，家人都很喜欢。”一位来自陕西西安的游客说。

“五一”假期，青海省海北藏族自治州旅游市场呈现稳步复苏、供需两旺态势。假日期间，全州共接待游客7.57万人次，同比增长5％，实现旅游收入2784万元，同比增长14.6％。这背后，离不开一批旅游精品风景道的支撑保障。

近年来，海北藏族自治州交通运输局围绕交旅融合引领全域旅游发展交通强国建设试点，依托生态资源、红色资源等优势，以打造国际生态旅游目的地为抓手，持续建设环青海湖、环祁连山、环门源百里油菜花海生态旅游观光廊道，加快布局“快进慢游”交旅融合服务体系，助力海北全域旅游高质量发展。亦行亦游、景随路至、路景交融，一幅交旅融合美丽生态画卷正徐徐展开。

初夏，湖北省黄冈市，一条条色彩斑斓、标识醒目、便捷通畅的多彩旅游路吸引众多游客前来打卡，美化了城镇乡村，带活了富民产业，幸福了沿线村民。

多彩旅游路是黄冈市谋划旅游出圈的创新举措。“我们结合省交通运输厅部署的美丽国省道创建、‘四好农村路’示范创建、公路路域环境整治提升等行动，整合公路沿线各类要素资源，构建快进慢游旅游交通网。”黄冈市交通运输局副局长倪红玲介绍。

目前，黄冈市第一批1000公里多彩旅游路示范线路已全部建成，盘活了沿线资源，推动旅游民宿、美食村、研学旅行、康养旅居、户外运动等文旅新业态融合发展。

畅行在团风县环牛车河水库的多彩旅游路上，路边百花绽放、草木葱茏，月亮湾露营基地人头攒动。“今年以来，露营基地客流量达到30多万人次，同比增长了40%。”据团风县总路咀镇党委副书记张泽飞介绍。

“路面平坦宽敞，沿线景色美不胜收，路本身也成了风景，吸引各地游客前来，带动今年蓝莓的销量不断增长。”黄梅县停前镇蓝莓采摘园负责人王天柱说，多彩旅游路不仅带火了旅游，更盘活了产业，游客争相购买“黄梅好礼”系列特色文创产品，水果采摘园也有可观的收益。

有序推进全省农村公路新建、改建18.71万公里，农村公路总里程达29.2万公里……经过多年发展，云南全省农村公路实现了“由线成网、由窄变宽、由通向好”的历史性改变。

“农村公路改变了云南，通过以‘四好农村路’为代表的农村公路建设，越来越多的地区因路而富、因路而美。”云南省交通运输厅公路处副处长郑鹏飞表示，未来将全面开展农村公路路网提升、城乡公交一体化提升、农村物流提升等行动，进一步构建“畅、安、舒、美”的农村交通体系。

俯瞰祖国大地，如今，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，460万公里农村公路串街联乡、通山入林，让农业更繁荣、农村更美丽，让广大农民群众享受到实实在在的实惠便利，“四好农村路”正带动广大农村地区整体面貌发生历史性巨变。

(责编：王仁宏、吕骞)

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