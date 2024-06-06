原标题：康师傅全产业链布局ESG 创新引领可持续未来

“双碳”目标下，ESG已经成为一场全面深刻的企业管理变革，成为企业高质量发展的主动选择和“标准配置”。

6月5日是世界环境日，也是中国的传统节气“芒种”，食品行业龙头企业康师傅推出“万物皆有yuán”项目，在环境、社会和治理（ESG）领域全面升级企业实践。从源头种植到数智化生产，从物流运转到消费终端循环利用，康师傅以融合创新的生产方式，联合利益相关方，深度赋能全产业链，推动绿色增长，为行业可持续发展开辟了新路径。

康师傅方便面线上营运部总经理刘国伟表示：“抖音康师傅食品旗舰店直播间开设6月5日世界环境日主题专场，同步上线品牌专区，承接‘康师傅’相关搜索流量。品牌专区及直播间多形式沟通康师傅‘万物皆有yuán’主题信息，传播康师傅在践行‘碳中和’号召中，在新疆、河北、陕西等多地为乡村振兴，农民创收，低碳减排上做出的努力。”

践行ESG：确保企业基业长青的“生命之氧”

今年是联合国全球契约组织（UNGC）提出环境、社会和治理（ESG）概念20周年。ESG理念与我国新发展理念、“双碳”目标愿景和生态文明建设高度契合，是推动企业践行长期主义、推动可持续发展的“硬准则”。

在中国，ESG议题不断升温。4月，沪深北三大交易所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》，建立上市公司可持续性信息披露框架；香港联合交易所发布气候相关信息披露的咨询总结，对企业应对气候风险和机遇提出更高要求。5月，财政部发布《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》，企业推进可持续性信息披露更加“有规可循”。ESG报告成为企业必答“考卷”,越来越多的中国企业将ESG理念融入到企业的核心战略和经营活动中，在全球可持续发展领域发挥更为重要的作用。

作为联合国全球契约组织成员，康师傅锚定国家“双碳”目标，将可持续发展理念视为确保自身永续经营和基业长青的“生命之氧”，长期承诺与践行绿色、可持续、充满韧性、经得起市场检验的ESG策略，并积极带动上下游伙伴一起，向“绿”而行。

康师傅遵循了全球首个全面指导企业实现碳中和的报告——《企业碳中和路径图》中提出的“3699”路径，并结合MSCI等国际评级机构的标准，精心规划了行动蓝图，并确立了一个清晰的三步走战略：首先，开展覆盖范围一（由公司运营直接产生的温室气体排放）、范围二（能源间接温室气体排放）、范围三（价值链上下游间接温室气体排放）温室气体的碳基线盘查，以准确把握当前的碳排放状况；其次，设定切实可行的减排目标，以指导其减碳行动；最后，设计出一条切实可行的碳中和路径，确保康师傅能够系统性地推进减碳工作。

回顾康师傅过去三十余年来的发展经验，我们看到，康师傅ESG成功的三要素在于：以初心不改的企业价值观为基础、以科学的管理体系为支撑、以合作和共创形成规模效应和生态引领。此外，康师傅在提高生产效能的同时，降低环境影响，进一步加强了企业的竞争力和可持续发展能力。

据康师傅方便面事业供应链负责人吕志方介绍，“万物皆有yuán”项目是康师傅在ESG领域的新探索和实践。它体现了康师傅在绿色创新和智慧生产上的决心，也为行业可持续发展贡献了宝贵经验。值得一提的是，该项目深入上游产业链，强化了企业对全价值链的ESG管理，展现了康师傅“家园常青，健康是福”的可持续发展理念。从健康的土壤开始，保持可持续的种植生态，通过安全可靠的加工，为消费者提供欢乐饮食，畅享美好生活。

守护绿色源头 带动产业链向“绿”而行

绿色是ESG的实践基础。

康师傅深知，只有守护好绿色源头，才有更健康的产品，进而带领整个产业链走上可持续发展道路。为此，康师傅恰逢其时推出“万物皆有yuán”ESG项目，将低碳理念融入到上游种植源头,协同发展农村优势产业，守护绿色生态源头，构筑可持续生态屏障。

康师傅先后在河北省康保县康巴诺尔地区、陕西神木、新疆喀什建立“环境友好蔬菜基地”，持续利用自身技术和规模优势，打造了“企业+基地+农户”的产业链模式，历时多年与高校合作开展“农作物主动保障体系”研究，坚持以创新生产方式来探索实现绿色增长的解题之道。

在陕西神木，康师傅联合蔬菜供应商与农科院养土改地，利用煤泥生物发酵技术，将废弃煤泥转化为有机肥，提升了土壤肥力，让曾经荒废百年的盐碱地焕发生机。

在新疆喀什，康师傅突破跨区域种植技术极限，为当地引进蔬菜新品种莲花白，带领农户走上绿色致富新路。当地一位农户介绍，他今年种的莲花白预计理想情况下亩产能达到6吨，400多亩地有望带来68万左右的的纯收入。农户们只需专注于种植出优质的莲花白，而销售问题则完全无需他们操心。因为他们的莲花白会经过全自动化的清洗、切片、烹制和烘烤等一系列深加工过程，确保其色香味被完美地“封存”在蔬菜包中。随后，这些美味的莲花白将借助康师傅方便面的强大销售网络，顺利进入千家万户。

在河北省康保县康巴诺尔，康师傅已累计帮助康巴诺尔草原及周边地区建立蔬菜基地20万亩，收购农产品约50万吨，带动约15万农户就业。

此外，康师傅联合供应商引入智慧农业技术，采用“AI自动化农业”运作模式，在蔬菜种植、收割、加工的全过程中，实现蔬菜全程不落地，并创新使用了可降解地膜技术，废弃的一次性地膜在埋入土地数个月后，能够完全自然降解为有机质，对环境零污染，从源头确保了产品的安全与品质。

除了技术加持，康师傅通过对农户进行专业化辅导，打造全新生态农业，提高种植效率和农民收益，康师傅每年采购农产品数百万吨，直接带动逾4000万农民从中受益。

健康食物，一端连着数以亿计的消费者，另一端连着农户、大地、绿色与安全。在撬动产业链升级的同时，康师傅潜心打造绿色安全可持续农业，将环境友好、数字化机械化转型等可持续发展实践内化为企业战略发展的重要组成部分，致力于推动绿色可持续发展。

数智化赋能绿色发展 以缘连接美好生活

身处于食品饮料行业，康师傅将ESG理念融入产品生命周期的不同节点，并贯穿供应链上下游。一方面运用数智化工厂等项目，优化工厂生产程序，有效提升能源效率，减少塑料使用，降低水资源消耗，减少碳排放；另一方面开发低碳产品，积极减少价值链碳排放，为行业绿色发展贡献了诸多可行的科学减碳经验。

康师傅将节能减排、降碳融入企业生产、经营的各个环节。康师傅于2021年开始探索余热回收技术，并于2023年开始在全国范围内推广。如今，康师傅的“蒸汽热能收集再利用系统”通过自主技术回收方便面蒸箱的余热，使得全国工厂每年减少二氧化碳排放量达到17.3万吨。

自2017年起至2023年，康师傅在实现每百万元收益综合能源消耗降低16.4%的同时，也成功减少了21.1%的每百万元收益温室气体排放。

康师傅将食品安全和可持续发展定为非竞争领域，并主动与上下游、行业伙伴交流共享成果，与多方利益相关者进行广泛合作。例如，康师傅与合作伙伴一道，发起了“去瓶空想象岛与万物共生”活动，这是落地GDIforSDG（全球发展倡议助力可持续发展目标）的首个商业化rPET项目，实现了用康师傅废弃饮料瓶制作拉杆箱、野餐垫、手提袋、收纳盒等环保周边产品。此外，2023年上市的康师傅纯萃零糖原味茶饮料通过是国内首款获得认证的碳中和茶类饮料。

这些举措不仅大幅减轻了对环境的影响，更让企业提升了运营效率，增强了市场竞争力，同时良好的ESG表现也更有可能获得股东的信任和资本的青睐。

以可持续方式，康师傅将供应端、生产端与消费端以“缘”相连，连接绿色和健康，连接美好食物与千千万万人的美好生活。

康师傅控股行政总裁陈应让表示，未来康师傅将继续以“弘扬中华饮食文化”为使命，以“成为受尊崇的企业”为愿景，将“家园常青，健康是福”的可持续发展理念融入公司发展战略，密切关注利益相关方的诉求并不断精进自身的可持续发展表现，与利益相关方一道畅享“欢乐饮食，美好生活”。（记者 胡可璐）

(责编：董童、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经