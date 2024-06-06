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河南虞城：种粮大户“慧”种田

2024年06月06日09:58 | 来源：人民网
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“昨天已经收割了300亩，剩下的这1000亩，再有两天就收完了，又是一个丰收年！”6月5日，站在平如镜面的麦田里，河南省虞城县种粮大户林广付迎来了“三夏”最忙碌的时候。

林广付介绍说，这一片麦田含水量有点高，为了做到“麦不着地”，就让它们在地里多生长一天，联合收割机收割下来直接让客户拉走。

阳光当头。在林广付所在的站集镇林阁村，麦田里收割机穿梭，地头的卡车装满散发香味的新麦后，直奔粮仓。一片丰收景象。

林广付2016年11月注册成立了虞城县永犇家庭农场。通过多年的土地流转，林广付如今种植了1600亩小麦。9年前，创业有成的林广付在看到村域经济发展的潜力后，放弃了在外创业的生活，凭着一股创业热情选择了返乡种地，成为了当地的一名种粮大户。

在林广付看来，丰收高产离不开良种。“我搞的是小麦种子繁育，农场因为选用了良种，每年产量都比普通农户高，很多老乡都羡慕得很。”林广付自信满满地介绍，“今年亩产1300斤左右，每斤比村里种植的小麦多卖1毛钱，每亩要增收130元左右。收完小麦，我抓紧种植优质大豆和玉米，争取秋粮也获大丰收。”

良种还要良法配。林广付介绍，高产的秘诀除了选种良种外，还要有种植良法的配合。这种良法就是“慧”种田。加装了北斗导航辅助驾驶系统的播种机和无人机，是他今年丰收的法宝。

林广付说，加载有北斗导航系统的播种机，大大提高了土地使用率。由于播种行距更加精准，他的土地使用率达到95%以上，而使用一般播种机的土地使用率在90%以上，相当于每100亩土地，他要比一般种植户多种植出5亩来。

为了做到管理精细化，林广付去年新买了2台无人机。林广付介绍，过去防治病虫害都是人工背着喷雾器打药，耗费人力不说，在打农药的过程中还容易踩坏麦苗导致减产。如今，借助无人机导航操作系统，技术人员只需在手机上框选出需要作业的范围，无人机就会自主规划最优路径进行喷药作业。不仅节省人力，而且喷洒覆盖率高、雾化效果好，真是方便又省心。

“俺种植小麦越来越有信心了，永犇家庭农场被纳入站集镇高标准农田建设后，政府给打了井，架了线，硬化了田间道路，疏通了沟渠，实现了田成方、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排，再加上智能化种植管理，小麦咋能不丰收。”林广付说，未来会在种植小麦这条道路上探索出更多提高小麦亩产量的方法，让更多村民受益。（王支援 郭金星）

(责编：曹淼、吕骞)
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