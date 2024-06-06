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河南虞城：三措并举助推重点项目建设提速增效

2024年06月06日09:59 | 来源：人民网
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今年以来，为扎实推进项目建设，牢固树立“项目为王”理念，河南省虞城县通过每日督导、联审联批、倒排工期、挂图作战等举措，全力以赴为重点项目建设保驾护航，确保各项目按即定时间节点，如期建成投用，为助推县域经济高质量发展赋能。

抓平台推进项目。虞城县以建立重点项目工作推进群为平台，采取早7点、晚6点的工作机制，紧盯“三个一批”和省、市重点项目等重大新开工项目，坚持每天到项目施工现场督导。切实做到“县主要领导督办、职能部门主动认领、专职人员督导落实、企业专心项目建设”的和谐局面。该县主要领导对发现的问题及时进行督办，调动各方力量和要素保障，促进项目建设，协同各职能部门主动对接，密切配合，强化服务意识，帮助项目建设解决实际问题，为项目建设创造良好营商环境，形成了热火朝天的建设场面。今年以来，虞城县省、市重点项目共60个，总投资431.67亿元，年度计划完成投资210.96亿元，截至目前，已开工项目57个，完成投资131.7亿元，超额完成节点目标。

抓服务推进项目。该县通过联合实地办公与召开联审联批会议等形式，快节奏、高效率的为项目落地开工、投产达效提供便利条件。5月8日至5月10日，虞城县项目推进中心协同国土、规划、环评、住建、统计等职能部门，组成联合服务工作组，经实地查看、现场办公，深入走访共服务重点项目企业55家，详细询问项目负责人工程建设进度、前期手续办理、存在问题等情况。虞城县通过联合办公，快节奏、高效率的为项目落地开工、投产达效提供便利条件，提高了项目企业办事效率，免除项目建设单位的后顾之忧，牢牢抓住施工的黄金时机，全身心投入到项目建设当中，保障虞城重点项目建设工作取得实效，得到了各项目企业的一致好评。

抓机制推进项目。虞城县对2024年新开工的项目采取倒排工期、挂图作战等方式，争分夺秒抓建设赶进度。对达到竣工要求的项目提前介入、积极组织验收，全力推动项目早开工、早投产、早达效，努力形成更多的实物工作量、有效投资量。预计上半年能够建成投产的项目共10个，年产值可达37亿元，带动就业4000余人。在“一个项目、一名县级领导、一个推进单位、一名专职人员、一套推进方案”的推进机制下，预计年底能够建成投产的项目共19个，预计产值可达82亿元，带动就业1万余人。（王支援 谢卫勋）

(责编：董童、吕骞)
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