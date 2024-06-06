人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）中国工程机械工业协会会长苏子孟近日在中国工程机械工业协会与浙江大学高端装备研究院联合举办的2024工程机械行业科技节上表示，当前工程机械行业正在向高端化、智能化、绿色化加快转型。

苏子孟说，近年来，虽然在房地产行业持续下降等诸多因素的影响下，工程机械一些领域经济运行面临压力，但同时也欣喜地看到，为进一步增强行业核心竞争力，全行业克服多重不利影响，技术创新引领高质量发展不断取得新成绩。

在苏子孟看来，全行业低端重复生产和低水平竞争局面有效改善，高端工程机械产出能力继续增强，逐步形成了中高端的竞争发展格局。数字化技术在工程机械行业多层面渗透，智能制造示范和智能化工厂场景在先进制造技术的支持下进一步扩大应用面，许多企业入围数字化车间、智能工厂和智能制造优秀场景名单，数字化转型和智能化升级取得新进展。全行业绿色发展取得新突破，电动工程机械正在逐步形成工况适应性好、零尾气排放、低噪声、高可靠、易保养、高效率的竞争优势。

苏子孟表示，随着机器换人加速演进，新一代高新技术加速赋能，工程机械的未来发展充满生机。

(责编：赵竹青、吕骞)

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