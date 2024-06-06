原标题：中国石化推出“美丽石化”系列活动第四季

随着全民环保意识不断增强，能源企业不断优化能源利用效率，以绿色发展为引领。6月5日，在第53个世界环境日到来之际，中国石化正式推出“美丽石化”系列活动第四季。围绕今年环境日“全面推进美丽中国建设”主题，活动以“美丽石化-中国石化的绿色发展故事”为题，选取20家企业典型案例，全面展现企业以美丽石化建设助力美丽中国建设过程中取得的典型业绩。

据了解，中国石化在广西南宁参加了2024年六五环境日国家主场活动和筑牢祖国南方重要生态屏障主题宣传活动，该活动由生态环境部联合中央精神文明建设办公室、广西壮族自治区人民政府共同举办。为更好展示企业绿色发展成就，当天，中国石化在北京市燕山石化同步举办公众开放日六五环境日主题活动，中国石化所属几十家企业同步对公众开放，让公众沉浸式体验企业绿色发展的魅力。

坚持减污降碳协同，持续建设绿色油气田。据悉，胜利油田统筹油气、新能源和绿色低碳发展，建成国内首座绿色低碳智能油库，开展CCUS实现驱油增油、减排降碳双赢。江苏油田坚持抓源头、控污染，严过程、降风险，转方式、兴绿能，追风逐光、向绿而行。华北油气，跨越半个多世纪，从助力沙漠生态恢复到资源节约高效利用，从保供优质天然气到发展新质生产力，转变的是践行绿色发展的路径，不变的是守护绿水青山的初衷。

落实污染防治新举措，争做美丽中国建设先行者。据悉，天津石化坚持环保管理“源于思想，源于设计，源于管理”，聚焦节减护绿、治理养绿、文化固绿，荣获全国炼化行业首家重污染天气绩效评级A级企业等多项荣誉称号。镇海炼化积极践行生产与环境和谐共生的环保追求和“让白鹭告诉你”的环保理念，积极开展镇海基地固体废物处置试点研究，打造国内首个“无废石化”基地。

坚持科技引领，打造能源转型新优势。据悉，浙江石油地处“两山理论”发源地，始终秉持绿色低碳发展理念，积极推动绿色能源低碳转型，建设充电桩6000个，加氢站10座，分布式光伏256座。广东石油牢记嘱托、敢做善为，研发新型油气回收在线监测系统，解决摩托车加油油气回收难题，引领加油站环保技术创新发展。天津石油积极推进传统能源向新能源、绿色能源转型发展，以先行者姿态打造京津氢能走廊，推动氢能产业发展，持续提升绿色竞争力，为美丽石化注入绿色动力。（记者 焦子原）

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经