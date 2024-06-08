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台铃集团发布2024年社会责任报告 不断推动新能源电动车技术创新

2024年06月08日13:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：致敬向上的力量 台铃2024社会责任报告暨超跑产品发布

6月6日，台铃在北京举办了以“向上的力量”为主题的台铃2024社会责任报告暨超跑产品火星发布会。此次活动，不仅深刻诠释了台铃的责任担当，更体现了其对科技创新的不懈追求和勇于突破自我极限的精神。作为全球长续航电动车开创者，台铃将努力持续实现台铃长续航电动车在全球的普及。

发布会伊始，来自贵州马鞍小学学生演唱一首充满力量与希望歌曲——《我的梦》。爱心成就梦想，据悉，多年来台铃不仅以卓越的产品引领市场，更是用心倾听、用行动去回应每一个需要帮助的声音。贵州马鞍小学是台铃首个捐建的梦想小学，不仅承载着孩子们的求学梦想，更是台铃多年来深耕公益事业的生动缩影。

爱心成就梦想，更是托起希望。这份向善的力量将不断汇聚，为更多的希望提供源源不断的火种。台铃总裁姚立表示，“用爱心成就梦想”，不仅仅是一句口号，更是深深烙印在每一个台铃人心中的信念和追求。这些年，台铃始终冲在公益的最前线，用实际行动诠释着企业的社会责任。台铃将继续怀着这颗赤诚的爱心，携手并进，将社会责任践行到极致。

在此次发布会上，台铃与新华社及北京理工大学联合推出了《台铃2024年社会责任报告》。该报告不仅展示了台铃的商业成果，更凸显了其沉甸甸的社会责任，充分彰显了台铃的民族品牌底色。

技术的创新之路虽充满挑战，但总有勇者以坚定的信念创造奇迹。在执行总裁孙木楚的引领下，技术团队不断推动革新，于是新能源电动两轮车技术的集大成者——第二代筋斗云长续航架构诞生。它融合了四大尖端技术模块：行星·动力平台、银河·智能平台、星云·数字平台、卫兵·驾辅平台。

行星·动力平台融合尖端科技与创新设计，为新能源电动两轮车提供无与伦比的动力与效率。银河·智能平台运用AI智能车机系统，大幅提升电动车的智能化水平，为用户带来更加便捷、安全、个性化的出行体验。星云·数字平台可以实时监测车辆安全系统参数的变化，智能识别车辆安全情况，进行安全预警。卫兵·驾辅平台采用更加实用的驾驶辅助功能，并结合全新智能算法，实现全方位的环境感知和智能决策。

第二代筋斗云长续航架构不仅提升了电动两轮车的性能和安全性，更将智能化、个性化的出行体验提升到新的高度。它代表了新能源电动两轮车技术的最新发展，是绿色出行的未来趋势，为电动两轮车驾驶者带来前所未有的驾驶乐趣和安全保障。

在此次超跑新品发布会上，台铃揭开新品——超跑F1的神秘面纱。在速度上，超跑F1直线加速的实战纪录高达110KM/H，足以激发驾驶者的激情。另外，在颜值上，超跑F1独特的战斧式机甲前脸，不仅融合了尖端空气动力学与工程学设计原理，更通过细腻的层次塑造和立体标识，打造出极具视觉冲击力的前卫造型。八戒相信，台铃超跑F1一定能给用户带来惊喜。

台铃集团高级副总裁、国内事业部总裁常耀先生隆重发布了台铃2024火星探索计划。常总代表台铃品牌，向所有电动车用户发出邀约，将选拔1000名台铃用户，一同前往中国火星一号基地，共同见证台铃长续航电动车的魅力。

展望未来，台铃将秉承火星探索的勇往直前精神，不断推动新能源电动车技术的创新与进步，致力于为用户打造更加高效、便捷的出行体验，引领行业向前发展。

(责编：董童、李源)
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