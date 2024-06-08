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我国推动交通运输大规模设备更新 有利于促进投资和消费

2024年06月08日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展、服务构建新发展格局的重要举措，有利于促进投资和消费。

近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部等13部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》明确，到2028年，国三及以下排放标准营运类柴油货车加快淘汰；船舶运力结构有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。

《行动方案》提出要实施七大行动，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进交通运输行业绿色低碳转型。一是城市公交车电动化替代行动，鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新等；二是老旧营运柴油货车淘汰更新行动，加快淘汰更新老旧营运柴油货车，有序推广新能源营运货车等；三是老旧营运船舶报废更新行动，加快高能耗高排放老旧运输船舶报废更新，大力支持新能源清洁能源动力运输船舶发展，完善新能源清洁能源动力运输船舶配套基础设施；四是老旧机车淘汰更新行动，加快老旧机车淘汰，鼓励新能源机车更新等；五是邮政快递老旧设备替代行动，支持老旧安检设备更新，开展邮政快递末端配送车辆更新，支持老旧分拣设备更新；六是物流设施设备更新改造行动；七是标准提升行动，强化营运车船能耗、排放、技术标准升级，建立新能源机车及配套工程的标准体系等。

此外，《行动方案》还明确了多项保障措施。在配套政策上，将研究制定老旧营运车船报废更新资金补贴实施细则。在加大财政资金支持上，持续实施好老旧营运车船淘汰更新补贴。鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源城市公交车及动力电池更新。

在健全金融保险支持上，发挥科技创新和技术改造再贷款政策工具的激励作用，引导金融机构强化对交通运输技术改造和设备更新的支持。鼓励银行保险机构提供多样化金融服务，提高融资便利度和保险保障水平。

在加强创新支撑上，鼓励行业各类绿色交通创新主体建立创新联盟，建立绿色交通关键核心技术攻关机制。持续制定发布交通运输行业重点节能低碳技术目录，加快节能环保关键技术推广应用。

(责编：杨曦、吕骞)
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