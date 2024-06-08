人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）6月8日上午，满载着汽车零配件的集装箱快运班列从中国铁路北京局所属天津集装箱中心站鸣笛驶出，开往成都城厢站。中国铁路北京局相关负责人表示，这趟班列的开行，不仅为天津与成都间搭建起一条快捷高效、绿色环保的物流新通道，更将有力推动天津地区“公转铁”运输，实现运输结构优化。

据天津集装箱中心站经营开发部主任李志武介绍，在班列开行之前，天津发往成都的汽车零配件全部由公路运输，目前，随着班列的开行，铁路运输实现了零的突破。

天津铁路物流中心营销部经理牟从凯告诉记者，此次班列采取“发端小运转机车快速接取+中途直达运输”的快速运输组织模式，铁路运输时间由过去的10天缩短至目前的3天，大大降低了货物的运到时限，有效提升了企业的货物周转率。而且相较于公路运输，铁路集装箱班列运输更加安全，也避免了因日晒、降雨带来的货物污染和损坏，货物运达厂区后无需再清洗，可直接装配，有效降低了企业的综合成本。

据了解，为确保班列顺利开行，天津集装箱中心站与天津铁路物流中心积极对接企业，了解运输需求，圆满解决了企业关心的作业流程、运输保障等问题，并根据企业实际排产计划精心制定科学合理的发运方案。

同时，天津集装箱中心站积极为企业申请运价优惠政策，助力企业降本提效。他们还成立服务专班，对空箱调拨、装箱测偏、进场发运、运输追踪等各环节作业进行全程盯控，并建立起严格的装箱盯控机制，增添视频监控设备，做到装箱作业全过程录像存查，确保货物固定牢靠、班列安全高效。此外，天津集装箱中心站专门开通“绿色通道”，实现了集装箱抵站直装、快进快出，大幅提高了货物集结、装车效率，提升了客户体验，得到了充分肯定。

货物承运方、成都一晟丰通物流有限公司总经理吴明表示，天津至成都汽车零配件快运班列顺利首发，将进一步推动天津地区汽车零配件产业的发展，加强京津冀地区与成渝地区的经济贸易往来，促进地区经济高质量发展。我们也将进一步加强与铁路部门的深入合作，开辟更多的物流项目，为推进“公转铁”运输提供助力。

(责编：杨曦、吕骞)

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