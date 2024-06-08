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全国铁路迎来出行客流高峰 端午假期首日预计发送旅客1690万人次

2024年06月08日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，6月8日，全国铁路迎来客流高峰，预计发送旅客1690万人次，计划加开旅客列车856列。6月7日，全国铁路发送旅客1435.6万人次，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，从铁路12306预售情况来看，今年端午小长假铁路客流以探亲流、旅游流为主，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、南京、西安等热点旅游城市和深圳至广州、天津至北京、上海至杭州、上海至苏州、成都至重庆等热门区间客流相对集中。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应人员货物流动加速的形势，精心制定假日运输方案，统筹用好线路和装备资源，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供运输保障。

为应对出行客流高峰，我国各地铁路部门精心组织假日旅客运输，科学分析客流规律，充分挖掘运输潜力，在客流集中的线路和区段加大运力投放，最大限度满足旅客出行需求。哈尔滨局加开北京、天津、大连等方向旅客列车18列，加开前往漠河、黑河、伊春、抚远等热门旅游城市旅客列车98列。北京局加开上海、杭州、太原、沈阳、大连、济南、青岛、石家庄、张家口、承德、秦皇岛等热门方向旅客列车148列。太原局加开太原、大同往返北京、天津、运城、柳林、介休、永济等方向旅客列车36列，增加5.7万个席位。

呼和浩特局加开包头、呼和浩特至深圳东、杭州、广州、银川、大同等热门方向旅客列车14列。郑州局在郑州、洛阳、安阳、周口等热门旅游城市间加开短途高铁列车7列，对32列动车组列车重联运行。武汉局加开广州、上海、成都等方向旅客列车68列，对44列动车组列车重联运行。西安局加开成都、重庆、太原、宝鸡、汉中等方向旅客列车108列。济南局对北京、上海、济南、青岛等热门方向31列动车组列车采取重联或长编组运行。

南昌局加开往返长三角、珠三角及赣闽两省间的动车组列车124列。南宁局在南宁至北海、桂林、广州等热门方向加开旅客列车44列，重联动车组列车107列。兰州局对北京、广州、上海、杭州、成都、贵阳等热门方向24列动车组列车重联运行，加开管内短途动车组列车14列。乌鲁木齐局加开伊宁、阿勒泰、库尔勒、和田、喀什等热门方向旅客列车27列，开行南北疆环游旅游专列3列，方便游客坐着火车畅游大美新疆。

铁路部门提示，节日期间，铁路旅客集中出行需求大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：杨曦、吕骞)
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