人民网北京6月8日电 （记者李栋）当前，全国冬小麦机收正由南向北加快推进，收获进度已过六成，麦收总体进展顺利。

“三夏”之际，麦浪滚滚，机声隆隆。在河南省安阳市内黄县楚旺镇的麦田里，随着大型收割机在田间来回穿梭作业，金黄的麦粒快速涌入货仓，一派丰收景象。

小麦集中抢收，农机调度至关重要。“通过持续加强农机调度，科学引导农机区域间流动，多措并举做好了麦收服务保障，机收率稳定在99%。”内黄县农机发展中心副主任刘献峰表示，当地91万亩小麦收获已近尾声，截止目前，内黄县已累计投入2300余台小麦联合收割机，已收割面积达88万亩，占全县小麦种植总面积的97%。

河南省是我国重要的粮食主产区之一，小麦播种面积常年稳定在8500万亩以上，小麦产量占全国四分之一。河南省农业农村厅统计数据显示，截至6月7日17时，河南省已收获小麦8436万亩，约占全省种植面积的99%，河南省小麦大规模机收作业基本结束。

作为黄淮海夏粮主产区之一的安徽省，4300多万亩小麦抢收也圆满结束，比去年提前2天完成夏收任务，整体作业效率和质量得到显著提升。

“今年夏粮呈现出面积、单产、总产‘三增’态势，丰收已成定局。”安徽省农业农村厅厅长汪学军介绍，为确保夏粮颗粒归仓，夏收开始前，通过制定《小麦抢收工作方案》和应急预案，组织大型联合收割机17万台，各地实行挂图作战，对小麦机收作业任务细化分解，做到人、机、地相匹配。同时，加大对机手技能培训，开展多场机收减损技能比武，小麦机收平均损失率控制在1%左右，夯实了全年粮食丰收基础。

夏收之后，夏种夏管接茬推进。当前，华北、西北、黄淮地区大部墒情适宜，有利于抢墒播种夏玉米等秋粮作物。

农业专家建议，墒情适宜地区可适时播种夏玉米，墒情不足地区可造墒播种或播后浇“蒙头水”，确保苗齐苗匀苗壮。

(责编：杨曦、吕骞)

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