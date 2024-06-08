人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国冬小麦收获进度已过六成 麦收总体进展顺利

2024年06月08日15:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （记者李栋）当前，全国冬小麦机收正由南向北加快推进，收获进度已过六成，麦收总体进展顺利。

“三夏”之际，麦浪滚滚，机声隆隆。在河南省安阳市内黄县楚旺镇的麦田里，随着大型收割机在田间来回穿梭作业，金黄的麦粒快速涌入货仓，一派丰收景象。

小麦集中抢收，农机调度至关重要。“通过持续加强农机调度，科学引导农机区域间流动，多措并举做好了麦收服务保障，机收率稳定在99%。”内黄县农机发展中心副主任刘献峰表示，当地91万亩小麦收获已近尾声，截止目前，内黄县已累计投入2300余台小麦联合收割机，已收割面积达88万亩，占全县小麦种植总面积的97%。

河南省是我国重要的粮食主产区之一，小麦播种面积常年稳定在8500万亩以上，小麦产量占全国四分之一。河南省农业农村厅统计数据显示，截至6月7日17时，河南省已收获小麦8436万亩，约占全省种植面积的99%，河南省小麦大规模机收作业基本结束。

作为黄淮海夏粮主产区之一的安徽省，4300多万亩小麦抢收也圆满结束，比去年提前2天完成夏收任务，整体作业效率和质量得到显著提升。

“今年夏粮呈现出面积、单产、总产‘三增’态势，丰收已成定局。”安徽省农业农村厅厅长汪学军介绍，为确保夏粮颗粒归仓，夏收开始前，通过制定《小麦抢收工作方案》和应急预案，组织大型联合收割机17万台，各地实行挂图作战，对小麦机收作业任务细化分解，做到人、机、地相匹配。同时，加大对机手技能培训，开展多场机收减损技能比武，小麦机收平均损失率控制在1%左右，夯实了全年粮食丰收基础。

夏收之后，夏种夏管接茬推进。当前，华北、西北、黄淮地区大部墒情适宜，有利于抢墒播种夏玉米等秋粮作物。

农业专家建议，墒情适宜地区可适时播种夏玉米，墒情不足地区可造墒播种或播后浇“蒙头水”，确保苗齐苗匀苗壮。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国冬小麦收获进度已过六成 麦收总体进展顺利
　　人民网北京6月8日电 （记者李栋）当前，全国冬小麦机收正由南向北加快推进，收获进度已过六成，麦收总体进展顺利。 “三夏”之际，麦浪滚滚，机声隆隆。…
我国推动交通运输大规模设备更新 有利于促进投资和消费
　　人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展、服务构建新发展格局的重要举措，有利于促进投资和消费。 近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部等13部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《行动方案》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部