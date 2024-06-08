国家网信办开展整治涉企侵权信息乱象专项行动并通报典型案例
2024年06月08日15:22 | 来源：新华网
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记者8日从国家网信办获悉，近期，国家网信办深入组织开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动，指导网站平台加强网上涉企信息内容管理，依法依约处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规行为，并通报了部分典型案例。
这些典型案例包括：“墨子商业论”等账号散布谣言信息，恶意诋毁企业形象；“奇偶派”等账号歪曲解读涉企公开信息，谋取非法利益；“小牛说车”等账号故意夸大歪曲事实，抹黑诋毁企业及其创始人；“刘步尘”等账号发布虚假不实信息，恶意诋毁企业、企业家形象；“橡果商业评论”等账号蹭炒涉企热点，抹黑攻击企业。（记者 高蕾）
(责编：徐婵、牛镛)
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