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颗粒归仓抢收忙

2024年06月09日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：颗粒归仓抢收忙

　　收割、摘穗、脱粒、秸秆粉碎……6月5日，在河南省民权县龙塘镇龙南村种粮大户邢朋远承包的麦田里，伴随着机器的轰鸣声，脱粒后的小麦被装进运粮车。

　　河南是小麦生产大省，今年小麦种植面积在8500万亩以上。“这两天最紧张。”捧着金灿灿的麦粒，邢朋远脸上洋溢着喜悦。又是一年麦收时，但想把“丰收在望”变成“颗粒归仓”可不是件简单的事。

　　邢朋远是远近闻名的小麦种植大户。“前几天测的产量亩均达到562公斤，比去年高。”邢朋远仔细比对了数据记录本，这一年的增产来之不易。

　　“去年小麦播下去不久就遭遇降雪降温，有利也有弊，不少麦苗受了冻害。”眼瞅着刚发芽的麦苗被冻得奄奄一息，邢朋远冒着半尺深的雪，驱车请来了植保专家，专家建议撒肥化雪，等天晴了再喷洒些营养液。一番操作下来，总算稳住了苗情。今年春季，看到农业部门预判小麦赤霉病大流行风险高，邢朋远租用无人机对小麦进行“一喷三防”，喷洒叶面肥，预防小麦赤霉病。

　　机收是粮食“落袋为安”的关键一步，也是减损增产的关键环节。

　　以前的老式收割机时常有掉粒烂穗现象，今年邢朋远把老式收割机全部换成新型纵轴流小麦收割机，功率更大、密封性更好、操作更简便。遇到倒伏或者崩粒，他便拉着3名大学生技术员给收割机安装加长倒伏器、底刀等减损装置。

　　从“田间”到“车间”，晾晒、运输、仓储等产后环节，粮食损失不可小视。

　　“传统人工作业晾晒，损失了不少粮，还花费很多人工成本。”今年，邢朋远在民权县粮食收购储备中心工作人员高治伟介绍下，联系了民权县金茂粮食购销有限公司，享受到了代清理、代烘干、代储存、代加工、代销售的“五代”服务，粮食可以从收割机直接装车，就近入仓。

　　跟随运粮车，记者在最新的超低温粮库看到，每个粮堆里分布着近400个温度传感器。“我们每天都对三温线进行观测、记录。通过科学保水保温，粮食可以延缓劣变，常年维持在最佳状态。”高治伟说，多种储粮新技术的集成应用，让粮食储存环节损耗从过去的千分之一降到了现在的千分之零点六。

　　麦田千重浪，颗粒尽归仓。眼下，在河南省的田间地头到处都是热火朝天的丰收场景。今年河南机收作业形势稳、秩序好、进展快，各地机具保有量充足，通过提前细化供需对接等措施，促进人（机手）机（收割机）地（收获地块）匹配，引导机手在本地作业或在邻近市县跨区作业，确保小麦熟一块、收一块。

　　眼下，河南的麦收基本进入收尾阶段。截至6月5日，河南已收获小麦7992万亩，约占全省种植面积的93.7%。（记者夏先清 杨子佩）

(责编：方经纶、杨迪)
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