原标题：成本承压倒逼中小银行优化配置

近期，广西、湖北、河南等地多家中小银行陆续下调存款利率。调整过程中，部分银行5年期存款利率低于3年期存款利率，中长期存款利率再现倒挂现象。例如，湖北宜城农商行调整后的3年期定期存款利率为2.35%，而5年定期存款利率为2.2%；贵州册亨富民村镇银行3年定期存款利率为2.9%，而5年定期存款利率仅为2.15%。

业内人士表示，净息差是银行盈利的主要来源，中小银行纷纷下调存款利率的一个重要原因就是为了稳息差。国家金融监督管理总局近日发布的2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，今年一季度，商业银行净息差较去年四季度的1.69%下滑了15个基点，降至1.54%，再次创下了历史新低。

对中小银行而言，当前贷款需求减小，一定程度上影响了银行的利息收入。而且为了支持实体经济发展、降低企业融资成本，贷款市场报价利率（LPR）近年来多次下调，也对银行的净息差构成了压力。业内人士分析，如果存款利率保持不变，银行的净息差就会受到压缩。

招联首席研究员董希淼提到，中小银行的利率调整也是对前期大型银行降低存款利率的跟进，这种梯次调降是国内银行业的常规做法，有助于避免市场在短时间内因利率调整出现剧烈波动，确保市场平稳运行。但是，由于不同银行存款定价策略、资产负债管理等不同，存款利率调整的时间、节奏和幅度都可能存在一定差异。

在利率调整过程中，中长期存款利率倒挂现象引发了广泛关注。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，存款利率市场化调整后，银行根据自身负债管理实际情况，灵活确定存款利率，其中出现不同期限存款利率倒挂是银行的市场化行为，主要是为了调整存款结构，控制存款成本。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，出现利率倒挂现象，是因为银行希望在负债端包括资产端承压的基础上，找到一个既能吸储又不至于承担太多净息差压力的平衡。利率倒挂现象的出现，也体现了银行对未来利率走势的预期。目前业内普遍认为，未来存款利率可能进一步下降，如果5年期存款利率太高的话，从长远来看，会增加银行的利息成本压力。而3年期存款之所以还需保持一定的利率水平，主要是为了吸引储户，从而缓解中小银行的吸储压力。

“中小银行在调整存款利率的过程中，也需要考虑到储户利益和市场稳定性。”董希淼认为，银行应致力于提升核心存款的吸收能力，通过产品、服务等综合能力提升客户忠诚度，进而持续降低负债成本。同时，随着我国宏观经济恢复向好，银行应持续优化金融资源配置，重点做好“五篇大文章”，挖掘新的增长点，通过以量补价的方式提升净利息收入。

除了拓展净利息收入外，银行还应积极发展中间业务，例如，拓展财富管理业务、跨境增值服务等高附加值中间业务，进一步提升中间业务收入占比，形成对营业收入的有力支撑。董希淼建议，金融管理部门应加大对银行的支持，通过调整政策利率、加大流动性支持等措施，进一步降低银行资金成本，增强银行服务实体经济的能动性和稳健发展的持续性。

娄飞鹏表示，目前国内银行业净息差处于低位，且仍面临下降压力，中小银行也不例外。为实现自身可持续经营并持续服务经济社会发展，中小银行存款利率仍有下调空间，将来存款利率下降是大概率事件。对储户而言，面对利率调整合理规划财务、多元化投资，将是应对利率变化的有效策略。（记者 勾明扬）

(责编：方经纶、杨迪)

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