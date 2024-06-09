人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

成本承压倒逼中小银行优化配置

2024年06月09日08:33 | 来源：经济日报
小字号

原标题：成本承压倒逼中小银行优化配置

　　近期，广西、湖北、河南等地多家中小银行陆续下调存款利率。调整过程中，部分银行5年期存款利率低于3年期存款利率，中长期存款利率再现倒挂现象。例如，湖北宜城农商行调整后的3年期定期存款利率为2.35%，而5年定期存款利率为2.2%；贵州册亨富民村镇银行3年定期存款利率为2.9%，而5年定期存款利率仅为2.15%。

　　业内人士表示，净息差是银行盈利的主要来源，中小银行纷纷下调存款利率的一个重要原因就是为了稳息差。国家金融监督管理总局近日发布的2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，今年一季度，商业银行净息差较去年四季度的1.69%下滑了15个基点，降至1.54%，再次创下了历史新低。

　　对中小银行而言，当前贷款需求减小，一定程度上影响了银行的利息收入。而且为了支持实体经济发展、降低企业融资成本，贷款市场报价利率（LPR）近年来多次下调，也对银行的净息差构成了压力。业内人士分析，如果存款利率保持不变，银行的净息差就会受到压缩。

　　招联首席研究员董希淼提到，中小银行的利率调整也是对前期大型银行降低存款利率的跟进，这种梯次调降是国内银行业的常规做法，有助于避免市场在短时间内因利率调整出现剧烈波动，确保市场平稳运行。但是，由于不同银行存款定价策略、资产负债管理等不同，存款利率调整的时间、节奏和幅度都可能存在一定差异。

　　在利率调整过程中，中长期存款利率倒挂现象引发了广泛关注。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，存款利率市场化调整后，银行根据自身负债管理实际情况，灵活确定存款利率，其中出现不同期限存款利率倒挂是银行的市场化行为，主要是为了调整存款结构，控制存款成本。

　　博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，出现利率倒挂现象，是因为银行希望在负债端包括资产端承压的基础上，找到一个既能吸储又不至于承担太多净息差压力的平衡。利率倒挂现象的出现，也体现了银行对未来利率走势的预期。目前业内普遍认为，未来存款利率可能进一步下降，如果5年期存款利率太高的话，从长远来看，会增加银行的利息成本压力。而3年期存款之所以还需保持一定的利率水平，主要是为了吸引储户，从而缓解中小银行的吸储压力。

　　“中小银行在调整存款利率的过程中，也需要考虑到储户利益和市场稳定性。”董希淼认为，银行应致力于提升核心存款的吸收能力，通过产品、服务等综合能力提升客户忠诚度，进而持续降低负债成本。同时，随着我国宏观经济恢复向好，银行应持续优化金融资源配置，重点做好“五篇大文章”，挖掘新的增长点，通过以量补价的方式提升净利息收入。

　　除了拓展净利息收入外，银行还应积极发展中间业务，例如，拓展财富管理业务、跨境增值服务等高附加值中间业务，进一步提升中间业务收入占比，形成对营业收入的有力支撑。董希淼建议，金融管理部门应加大对银行的支持，通过调整政策利率、加大流动性支持等措施，进一步降低银行资金成本，增强银行服务实体经济的能动性和稳健发展的持续性。

　　娄飞鹏表示，目前国内银行业净息差处于低位，且仍面临下降压力，中小银行也不例外。为实现自身可持续经营并持续服务经济社会发展，中小银行存款利率仍有下调空间，将来存款利率下降是大概率事件。对储户而言，面对利率调整合理规划财务、多元化投资，将是应对利率变化的有效策略。（记者 勾明扬）

(责编：方经纶、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国冬小麦收获进度已过六成 麦收总体进展顺利
　　人民网北京6月8日电 （记者李栋）当前，全国冬小麦机收正由南向北加快推进，收获进度已过六成，麦收总体进展顺利。 “三夏”之际，麦浪滚滚，机声隆隆。…
我国推动交通运输大规模设备更新 有利于促进投资和消费
　　人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展、服务构建新发展格局的重要举措，有利于促进投资和消费。 近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部等13部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《行动方案》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部