原标题：房地产新政策对楼市影响几何

近期，多地陆续优化调整房地产政策，从金融、土地、存量商品住房消化等方面综合施策，包括取消房贷利率下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率等。在政策带动下，房地产市场反应如何，如何进一步提振楼市？

市场活跃度提升

记者在采访中发现，新政落地对市场情绪带动明显，市场反应积极，活跃度提高不少。

“能否使用房票购买本楼盘商品房？”“是否参与以旧换新活动？”……近日，记者走进南京秦淮区文璟和颂售楼营销中心，前来看房和咨询房地产最新政策的市民问题不断。

文璟和颂项目销售负责人宋存园介绍，近一个月以来，南京紧锣密鼓地出台了以旧换新、户口新政、利率下调、首付降低等一系列新政策，项目所在的秦淮区还出台了房票安置、购房奖励等加码政策，吸引了大量购房者进店咨询。5月13至19日这周，项目顾客到访量环比上涨300%，较“五一”期间到访高峰上涨了20%。

南京房地产学会副会长孟祥远表示，房地产市场在经历了一个比较大的调整后，已经到了一个底部，各地推出的房地产支持政策释放了积极信号。

在郑州，多个楼盘售楼部热闹了起来。自4月20日郑州以旧换新政策全面推行，特别是5月17日新政发布后，郑州楼市热度明显提升。郑州龙湖地产熙上项目负责人陈磊表示，“五一”期间，熙上项目日均到访量超过100组，总销售额突破4000万元；“五一”假期结束后的一周，以旧换新客户明显增多，平均每日到访客户中有超过50%均为以旧换新客群。

据58安居客研究院数据，4月20日至5月20日，安居客郑州线上找房热度环比提升74%。

随着5月15日合肥发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，合肥房地产市场也迎来一场新变局。数据显示，在文件出台一周内，网络上关于合肥优化房地产政策的相关信息中正面及中性信息占比较高，市场情绪向好。

成交量明显增多

据广发证券统计，截至5月29日，5月以来全国74城的二手房中介门店成交量同比增长31.1%；5月17日打出房地产政策“组合拳”后，二手房中介日均成交环比增长15%，门店日均来访量环比增长15%。

数据显示，《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》出台一周内，重点楼盘到售楼部现场看房人次增加了40%左右，二手房近一周交易量较上周增加10%，新房及二手房市场活跃度均有所提升。

安徽建筑大学建筑经济与房地产管理研究中心副主任杨苏表示，房地产新政不仅能有效稳定房价，还能让市场更有活力和公平，提供更多样化、更实惠的住房选择。

据贝壳研究院郑州分院数据，楼市新政出台后首个周末（5月18日、5月19日），郑州二手房成交量环比上涨约25%，新房带看量环比上涨约84%，新房成交量环比上涨约42%。

一段时间以来，南京陆续发布新一轮房地产支持政策，包括购房直接办理落户、购房最高补贴20万元、买房还送购车券……记者从南京市秦淮区住房保障和房产局了解到，秦淮区国有土地上住宅房屋征收房票安置可在南京全市通兑，购买商品房最高可奖励5%，除了可用于购买商品住房外，还可以购买公寓、商办、车位、车库及储藏室，使用范围非常广泛。

南京市江宁区则拿出真金白银补助居民购房。据悉，从今年4月1日至12月31日，在江宁区购房，研究生及以上学历将给予购房款1%的购房补助；若是在区内购买竞配建住宅的，再一次性给予20万元购房补助，并额外给予价值5万元的购车抵用券。

南京一系列促进房地产市场稳定发展的新政中以旧换新成效立竿见影。5月底，首批参与南京市存量房以旧换新活动的10位业主代表正式签约。在首批完成线下验房并出具评估价格的100套房源中，有52位业主确认成交。

在南京安居集团存量房以旧换新签约现场，南京市民华志勇夫妇高兴地签下了自己的名字。华志勇告诉记者，一直想把老城区的老房子换新，这次终于把“老破小”换成了电梯房。

南京安居建设集团相关负责人告诉记者，4月27日至5月20日，线上、电话、现场等各类咨询已经超过3400组，现场累计来访超过2200组，缴纳新房意向认筹金的换房人515组。

政策空间待深挖

当前，房地产市场仍处于恢复过程中，地方政府正在进一步深挖政策空间，在优化增量住房政策的同时，努力消化存量房产。

专家表示，一揽子新政鼓励真正的住房需求，有助于稳定市场预期，进一步活跃房地产市场交易。从具体举措看，此番房地产新政兼顾供需两侧，注重政策组合发力。

合肥的《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，包含了对购房群众实施购房补贴等惠民政策。明确在一定期限内，凡在合肥购置新房的居民，根据不同条件类型可给予总房价1%至2%的购房补贴。《通知》同时也包含了帮助企业加快销售节奏等助企措施。比如，合肥市区商品住房项目可由企业自主销售，并全面取消楼层差价限制，优化价格调整机制。

合肥市住房保障和房产管理局市场处处长乔磊表示，合肥因地制宜出台了10项举措，不断优化房地产市场供需关系，鼓励国企通过收购部分二手住房等方式进行存量去化的同时，在热点区域土地供应、低密住宅供给、优化控规导则、提高得房率等方面优化增量供给，助力盘活房地产库存。另外，当地注重凸显人文关怀。比如，针对二孩及以上本市户籍家庭，新市民、进城农民、城市公共服务人员等特殊群体，提高购房补贴标准。

在国家发布支持房地产稳定发展的总体政策后，南京根据实际情况积极优化细化各项子政策。比如，对供地策略积极调整后，缩减了一半以上的供应量，推出一系列宽松政策，拿出真金白银支持房地产市场发展，这对新房和二手房市场等都有着积极正面的影响。南京房地产学会副会长孟祥远表示，接下来，一系列政策还会推动新房和二手房市场相关数据的持续放量，有了量就可以稳住市场。

郑州推出购房补贴措施积极促进楼市回暖。在原有青年人才购房补贴的基础上，2023年8月，郑州市为在郑州购房的青年人才提供100%的契税补贴；为购房的二孩、三孩家庭分别给予2万元、3万元的一次性补贴；为年底前购房的购房人提供50%购房契税补贴等3项购买新建商品住房补贴措施，切实支持合理住房需求。2023年9月，郑州全面取消住房限购和限售政策，对合理住房需求进行松绑。今年4月2日，郑州市取消了首套住房的贷款利率下限。目前，郑州还推出二手房带押过户、公积金支付首付款等多项措施，切实降低购房者住房消费负担。同时，今年继续实施契税补贴政策，至年底前购买新建商品住房均可享受30%契税补贴。

易居研究院研究总监严跃进认为，房地产新政对市场交易、地产股行情、全年楼市行情和购房者信心等方面都具有积极作用，体现了国家对房地产市场的重视和支持。当前，各地要积极引导城市房地产健康发展，尽早让行业恢复健康发展趋势。（记者蒋波 夏先清 杨子佩 梁睿 李思隐）

(责编：方经纶、杨迪)

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