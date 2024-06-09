本报记者 杨舒

原标题：首批《海洋数据开放共享目录》发布

8日，在第16个世界海洋日暨第17个全国海洋宣传日上，自然资源部公开发布了首批《海洋数据开放共享目录》和全国首个国家海洋大数据服务平台海洋云。

据介绍，国家海洋观测调查是海洋大数据资源的来源，而海洋数据是国家重要的战略资源，其开放共享是增强海洋经济发展新动能、支撑自然资源精准治理、深度参与全球海洋治理、构建海洋命运共同体的必然要求，对于推进海洋大数据技术融合、业务融合、信息融合，推动跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的自然资源协同管理和社会公益服务，具有重要保障作用。

自然资源部组织国家海洋信息中心为此研发了《海洋数据开放共享目录》和海洋云。本次发布的《海洋数据开放共享目录》，是对我国自主获取海洋数据、自主研发海洋信息产品和全球海洋环境数据的整编集成。目录的内容包括海洋7大学科、83类要素，一是中国海洋站、浮标、岸基雷达、志愿船、断面观测和近海海洋综合调查标准数据集；二是中国近海环境统计分析产品，中国海平面变化和气候变化专题产品，全球和西北太平洋区域海洋实况分析、海洋再分析和海洋环境图集等产品；三是基于全球多源数据，通过排重整合、融合分析和精细化质量控制等处理形成的全球海洋温盐、水位、气象、生物、化学、水深地形、底质和地球物理等整合数据集。总体上，国内来源数据时间范围从1942年至今，国际数据从1662年至今，空间覆盖我国近岸近海、太平洋、大西洋和印度洋等全球海域。

海洋云为国家级海洋数据和信息产品在线服务平台，构建了国家全球海洋立体观测网数据在线汇聚、涉海部门海洋信息互联互通、公益数据产品集成服务、国际海洋信息资料交换合作的一站式平台。海洋云提供海洋数据免费下载、依申请使用、在线计算分析和数据产品特色定制等服务。

据悉，《海洋数据开放共享目录》和海洋云的上线运行，将为全社会提供科学权威的海洋数据服务，有力推进海洋数字化转型，创新海洋信息互联互通、深度融合、智慧应用的新思路新模式。下一步，自然资源部将进一步聚焦新形势下海洋数据要素保障的新要求，完善海洋数据分类分级、海洋数据要素流通等规章制度与标准规范，加强安全沙箱、智能合约等新技术应用，持续推动和加强海洋数据开放共享。（记者杨舒）

(责编：方经纶、杨迪)

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