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我国已划定海洋生态保护红线15万平方千米

2024年06月09日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：我国已划定海洋生态保护红线15万平方千米

从8日召开的世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动上获悉，由自然资源部发布的《2023年中国海洋生态预警监测公报》（以下简称《公报》）显示，我国已划定海洋生态保护红线15万平方千米，完善海洋自然保护地体系，保护海域9.33万平方千米，持续推进生态保护修复和环境综合整治，累计整治修复海岸线近1680千米，滨海湿地超过75万亩，并不断推进海洋生态保护国际合作与交流，为全球海洋治理提供中国方案。

我国位于亚洲大陆东部、太平洋西侧，管辖海域跨越温带、亚热带、热带三大气候带，海岸线漫长曲折，海底地貌类型多样，生物多样性丰富，分布有珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林、河口、海湾、海岛等典型生态系统，是西太平洋斑海豹、中华白海豚、布氏鲸等珍稀濒危生物的重要栖息地和东亚-澳大利西亚候鸟迁飞路线上的关键区，在维护全球海洋生态平衡中发挥着重要作用。

自然资源部建立健全中央地方分工协作、高效运行的海洋生态预警监测体系，形成了“陆海空天”一体化综合观测监测系统。监测结果显示，近年来，我国海洋生态状况总体稳定，局部海域有所改善，典型生态系统退化趋势得到初步遏制。

专家介绍，具体表现为，近岸海域海水盐度、溶解氧、酸碱度和化学需氧量无明显变化，无机氮、活性磷酸盐有所下降，浮游植物、浮游动物、大型底栖动物物种数和多样性指数总体保持稳定。但受全球变暖影响，2023年夏季，我国近海表层水温较常年偏高0.8℃，处于有观测记录以来高位。

珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林生态系统状况以优良为主。其中，珊瑚礁广泛分布于福建东山以南海域，近岸海域以海南岛周边分布最广。造礁石珊瑚种类占世界已发现总数的40%，珊瑚礁鱼类近600种。2023年，各监测区域活珊瑚覆盖率较2020年有所增加，生物群落结构总体保持稳定。但部分区域受海水升温影响，发生珊瑚白化现象。

近岸海域海草床分布面积约107平方千米，辽宁兴城、河北曹妃甸、广东湛江和海南文昌、琼海是海草床主要连片分布区。2023年，监测区域海草盖度较2020年有所增加，水环境和沉积环境总体适宜海草生长。

据了解，我国是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一，红树林总面积292.09平方千米，主要分布在广东、广西、海南、福建、浙江等五省区。共记录优势树种27种，以海南最为丰富。2023年，监测区域红树林生态状况均为优良。

此外，黄河口、长江口、珠江口3大河口生态状况总体稳定，生物多样性有所增加，沉积环境良好。黄河口富营养化面积较上年有所减少，长江口多次观测到国家一级保护野生动物长江江豚，珠江口中华白海豚种群数量稳定向好。（记者杨舒）

(责编：方经纶、杨迪)
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