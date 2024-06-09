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新科技让“地沟油”飞上天

2024年06月09日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：新科技让“地沟油”飞上天

近日，中国商飞公司的ARJ21支线飞机和C919大型客机成功完成了国产商用飞机首次加注生物航煤试飞任务，展示了中国在绿色航空领域的领先地位。

试飞所使用的生物航空燃料是用餐饮废油也即俗称的“地沟油”提炼而成，采用中国石化自主研发的生物航煤生产技术，以40%的比例与普通航空燃料调和，各项物性参数均与传统石油基燃料一致，符合国家标准及行业要求。可以说，这次试飞成功使国产大飞机喝上“地沟油”，不仅验证了国产生物航空燃料与国产商用飞机的兼容性、安全性，也为将来国产生物航空燃料的商业化规模应用奠定了基础。

为什么要让国产大飞机喝“地沟油”？

生物航煤是SAF（可持续航空燃料）的一种，发展SAF促进绿色低碳转型已成为全球航空业竞争的新赛道。相比传统航煤，生物航煤全生命周期可降低50%以上的碳排放量。国际航空运输协会（IATA）提出“2050年实现净零碳排放”目标，生物航煤是重要方向。据IATA统计，从2008年至2023年底，全球已有超过45家航空公司、37万架次航班使用了生物航煤。2023年，欧洲议会批准了RefuelEU航空法规，要求到2025年在欧盟机场起降飞机使用燃料中至少2%为“绿色燃料”，2050年将递增至70%。这将极大增加中国民航业的运行成本，“参赛”生物航煤就成了必然选择。

参与生物航煤赛道，我们基础很好。

看技术基础，中国是亚洲第一个、世界第四个拥有自主研发生物航空燃油技术的国家。中国石化于2009年正式启动生物航煤的研发工作，2013年试飞成功，2014年获得中国第一张生物航煤生产许可证，2015年完成首次客运商飞。如今，我国首套年产10万吨生物航空燃油装置，已在镇海炼化成功进行规模化生产。

看政策基础，“生物经济”已被写入“十四五”规划。中国民航局出台的《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确提出到2025年生物航空燃油消费量达到2万吨以上的目标，并计划在“十四五”期间累计消费5万吨生物航空燃油。

看原料基础，“地沟油”供应充足，用“地沟油”做生物燃料，与其他生物燃料原料相比更环保。在国内，一座千万人口城市，每月餐余废油实际回收量约1万吨，年回收量约10万吨。从全球生物柴油的原料看，大豆油占比约67%，其次是玉米油和菜籽油。用可供人类食用的油脂来做燃料，既不环保也不经济，还影响全球粮食安全。而中国生物柴油原料主要为废弃食用油，属于先进生物燃料。

浑浊如酱的地沟油变成清澈透明的生物航煤后身价倍增，既减少了地沟油回流餐桌的风险，又实现了废弃物的资源化利用，是变废为宝、变害为利之举。但让民航飞机喝“地沟油”还存在不少阻碍，主要问题在于：价格贵、喝不饱。

价格贵是因为成本高：从地沟油变成生物航空燃油，从回收到加工的全流程成本，大约是普通航空燃油的3倍。喝不饱是因为产能低：统计数据显示，我国已建成的SAF年产能达到20万吨、已宣布的SAF规划产能超300万吨，但相比我国每年3000多万吨的航煤消费量来说，SAF生产规模显然还太小。

让这个产业健康发展，需要双管齐下：一方面加大技术研发力度，鼓励生产企业联合国内高校及科研院所尽快实现技术突破，降低生产成本；另一方面加大政策扶持力度，健全地沟油回收体系，建立生物航煤相关标准和认证体系，推动其商业化规模应用。

展望未来，让民航飞机喝饱喝好“地沟油”，必将成为一个颇有前景的绿色产业。（作者：佘惠敏）

(责编：方经纶、杨迪)
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