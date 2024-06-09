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“小龙舟”撬动“大市场” 端午假日激发文旅消费新活力

人民网记者 王绍绍
2024年06月09日09:38 | 来源：人民网
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佛山叠滘乡看龙舟、西安沉浸式“新中式游”、青岛“小阿勒泰”微度假游……随着端午假期临近，各地节日气氛渐浓，文旅服务市场热度持续攀升，新业态涌现、新场景频出，不断释放“假日经济”的消费活力。

今年端午假期，旅客出行热情持续升高，假期旅游消费预订量较去年同期增长近一倍。数据显示，今年端午假期长三角、京津冀、珠三角及川渝、中原城市群的中短途出行需求旺盛，西安、杭州、洛阳、苏州、成都等历史文化名城的出行热度持续走高，部分车次的高铁票开售不到1小时即售罄，许多热门旅游城市“一票难求”。业内人士表示，由于端午假期时间较短，“周边游”“短途游”成为旅客出行的热门选择，随着气温升高，传统热门海滨度假城市热度上升尤为明显。

“花式赛龙舟”带动节日出行消费热潮，端午传统龙舟赛事备受瞩目。近日，“佛山叠滘龙船漂移大赛”将于端午节开赛，25米长的龙船满载三四十人，在狭窄河道上冲刺竞速，别具一格的“龙船漂移”引人瞩目，吸引无数游客奔赴佛山一睹“飙船”盛况。美团数据显示，截至6月1日，佛山文旅预订单量同比增长超过80%，广州、深圳、东莞等广东省内城市出行热度最高。

包粽子、赛龙舟、编五色缕，不少地方端午节日氛围感“拉满”，多种端午主题特色民俗活动吸引各地游客体验游览。在江西南昌，九龙湖上迎来一年一度的国际龙舟赛，国内外42支龙舟队伍为观众带来“飞桨逐浪”的精彩赛事；在贵州黄平，龙舟竞渡、星空音乐会、民族歌舞会、非遗展演等活动吸引游客参观，带来别样的节日民俗体验；在四川成都，世园无人机秀点亮夜空，楚辞中的花草端午寻香、国风主题音乐秀、端午特色民俗集市等活动轮番开展……

“传统的民俗正在成为游客旅程中的亮丽的风景线，文化和旅游融合也为广大游客提供更多的文化体验的新场景。”中国旅游研究院院长戴斌表示，这些反映群众文化生活新需求的活动、项目和场景，与博物馆、美术馆、图书馆、戏剧场、电影院等传统文化空间共同构成了文化和旅游深入融合的新场景，为旅游业高质量发展注入了新动能。

今年端午假期，“国潮”和“新中式”成为了不少年轻人出行旅游的关键词，汉服旅拍、文创美食等特色旅游产品持续走红。旅游平台数据显示，近两周，“华清宫汉服”搜索量同比增幅近220%，“在华清宫当一天杨玉环”等相关笔记攻略备受欢迎；苏州传统戏曲、福建采茶文化、云南非遗扎染等民俗体验项目热度持续升高，吸引大量游客关注。

从“博物馆里过大年”，到“去古城古镇打个卡”，再到“穿着汉服去簪花”，越来越多的Z世代年轻人不再满足于以往“走马观花式”的出行方式，而是热衷于深入探寻地域历史文化，体验不同地域的风俗习惯，感受当地的文化脉络。

“培育壮大‘新中式’旅游，‘跨界式’创新不失为一个好方法。”业内人士表示，从国潮到汉服，从文博到古镇游，大众越发重视传统文化，推动“新中式”旅游走红。下一步，要继续把传统技艺、特色民俗“请出来”，精心“烹调”文化大餐、创新服务体验，让“新中式”旅行火下去，为文旅消费再添一把柴。

(责编：方经纶、吕骞)
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