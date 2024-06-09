人民网北京6月9日电 （欧阳易佳）6月8日是我国第八个“文化和自然遗产日”，今年的活动主题为“保护世界遗产，建设美丽中国”。记者从国家林业和草原局获悉，目前，我国世界遗产总数达57项，位居世界第二。其中，世界自然遗产14项，文化和自然双遗产4项，均居世界首位，总面积达7.06万平方公里。

国家林业和草原局相关负责人介绍，30多年来，中国世界自然遗产的保护理念不断升华，管理水平持续提升，使重要自然生态系统和珍贵自然遗产得到有效保护，较好地实现了自然文化遗产的严格保护和永续利用，推动了中华优秀历史文化的传承与发展。

“特别是近年来，我国通过开展山水林田湖草沙生态系统综合治理、建立以国家公园为主体的自然保护地体系、建立健全生态保护补偿机制等，不断强化世界自然遗产和双遗产的整体性保护，进一步增强了遗产地的生态功能和服务价值。”上述负责人说，三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等首批5个国家公园的设立，为可可西里、大熊猫栖息地和武夷山等3处世界遗产地的长效保护奠定了基础。

中国的世界自然遗产囊括了自然遗产、双遗产和文化景观等以自然特征为基础的全部遗产类型，涵盖了自然美、地质地貌和生物生态三大突出价值，在推动全球世界自然遗产事业发展，促进文明交流互鉴等方面，做出了重要贡献。据了解，中国已成为全球世界遗产数量增长最快的国家之一。

(责编：方经纶、吕骞)

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