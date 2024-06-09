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证监会拟出台行政处罚裁量基本规则

2024年06月09日10:05 | 来源：人民网
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 人民网北京6月9日电 （记者黄盛）为进一步规范中国证监会及其派出机构行政处罚裁量，统一执法尺度，增强裁量公开性，实现裁量公正，证监会于日前研究制定了《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》（下称《裁量基本规则》），并向社会公开征求意见。

 据记者梳理，《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。

具体来看，《裁量基本规则》明确裁量阶次和裁量情节。规定行政处罚裁量分为不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚、从重处罚等裁量阶次，对其含义和划分方式作出明确，并分别规定不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。当事人同时具有从轻、减轻或者从重处罚情节的，规定应当结合案件具体情况综合考虑后进行处罚。

结合证监会行政处罚实际，《裁量基本规则》也明确了裁量相关规则。其中包括没收违法所得的规则、共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则等。关于行为个数和处罚次数问题，明确了“一个违法行为给予一次行政处罚”和“一事不二罚款”的基本规则。关于新旧法律适用问题，明确了“从旧兼从轻”和违法行为跨越新旧法的适用新法”的基本规则。结合行政处罚法等法律法规和国办印发意见等文件要求，明确推进“立体追责“和”行刑衔接”的基本要求，明确中国证监会对派出机构行使处罚权进行监督、指导。

据介绍，行政处罚裁量，是指中国证监会及其派出机构在实施行政处罚时，根据法律、行政法规和规章的规定，决定是否给予处罚、给予行政处罚的种类和幅度的裁度、衡量过程。

近年来，我国新证券法、期货和衍生品法大幅提高了对证券期货违法行为处罚力度；2021年，中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，明确提出要“加强统一执法，制定行政处罚裁量基准，规范执法行为”；2021年修订的行政处罚法、2022年国务院办公厅印发的《关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》，就制定行政处罚裁量基准提出了要求。

  在此背景下，用足用好法律赋予的行政处罚权，切实做到标准统一、梯次合理、公开透明，对于规范行政执法，稳定市场预期，维护公平正义具有一定意义。

另据了解，证监会在日前的2023年执法情况综述中，提到将深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为，为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。

(责编：方经纶、吕骞)
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