新华社北京6月9日电（记者郁琼源）记者从中央农业广播电视学校了解到，农业农村部日前启动高素质农民培育学用贯通综合试点工作，计划于2024年至2025年在全国选择5个地级市、70个县开展学用贯通综合试点，用2年时间培育高素质农民1万人以上，协议帮带约6万人，通过产业平台辐射带动约20万人。

中央农广校负责人说，试点聚焦农村一二三产业融合发展和农村新产业、新业态的人才需求，坚持学用结合、以用为主、重在实效的理念，推进人才培养和就业创业紧密联系、双向贯通，大力提高农民综合素质，提升农民多渠道、多行业、多地区就业增收能力。试点鼓励和支持各地积极探索，为农民提供从学习提升到转化应用的全流程服务。

据了解，试点项目将在各级农业农村部门联合财政部门牵头组织下，由各级农业广播电视学校抓好落实。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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