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商务部召开多场在欧中资企业座谈会 倡导中欧合作共赢良性竞争

2024年06月09日10:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月9日电（记者谢希瑶）记者从商务部获悉，近期商务部相继在西班牙、葡萄牙、希腊等地召开中资企业座谈会，倾听在欧中企及商协会声音与诉求，呼吁中欧双方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切，避免贸易摩擦失控升级，倡导合作共赢、欢迎良性竞争。

　　有企业代表反映，近期欧盟以所谓“公平竞争”为由，持续打压中资企业。据欧盟中国商会调查显示，在欧中企对欧盟营商环境总体评价连续四年下降，这一趋势令人担忧。商务部部长王文涛在葡萄牙里斯本主持召开中资企业圆桌会时表示，有关国家对中国“不公平竞争”的指责完全站不住脚。公平竞争是世界各国的共识和国际交往的基石，不能任由少数国家来定义。真正的公平竞争，应当是自己努力跑得更快，而非想方设法绊倒别人；应当是开放合作、平等互利，而非封闭排他、拉帮结派；应当是遵守已形成国际共识的规则，而非随意破坏和篡改规则。中方倡导合作共赢，但不回避也不惧怕竞争，欢迎良性竞争，反对遏制打压的恶性竞争。

　　对于企业反映的欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查影响中国汽车企业对欧合作问题，王文涛在西班牙巴塞罗那调研奇瑞埃布罗合资工厂时说，中欧之间既有竞争，更有合作，在良性竞争中扩大合作、实现共赢，这才是正确的相处之道。希望欧方摒弃贸易保护主义，回到对话合作的正确道路上来。希望双方企业克服困难，将项目打造成中西乃至中欧经贸合作的重要项目，成为中国汽车企业对外开展合作、实现产业链深度融合的典范。

(责编：赵光霞、岳弘彬)
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