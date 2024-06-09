新华社广州6月9日电（记者马晓澄）6月8日，港珠澳大桥珠海公路口岸（以下简称“大桥口岸”）迎来客流车流高峰。统计数据显示，截至当天19时，港珠澳大桥边检站共查验出入境客流、车流7.6万人次和1.36万辆次，其中入境的客流、车流分别达到5.47万人次、0.95万辆次，是出境方向的2.56倍和2.3倍。

据边检部门统计，截至6月8日19时，当天经大桥口岸出入境的内地旅客超过2万人次，其中团体游客达1.2万人次，团队游客成为当前大桥口岸“南下”客流的主要群体。

在“北上”的港澳客流中，以自驾为主的旅客占比进一步提高。数据显示，假期首日截至19时，经边检部门查验的出入境小汽车数量超过1.2万辆次，约占车流总量的88%，其中港澳单牌车0.77万辆次，随车旅客达3.38万人次。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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