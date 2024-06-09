新华社北京6月9日电（记者张泉）记者从中国科学院青藏高原研究所获悉，该所科研团队首次获取了青藏高原对流层大气廓线的连续3年观测数据，可为青藏高原天气过程和环境变化研究、恶劣天气临近预报等提供数据支撑。相关成果日前在学术期刊《大气科学进展》发表。

据介绍，大气廓线是指不同高度大气中的氧气、水汽和其他微量气体的垂直分布数据。2021年，我国建成青藏高原对流层大气微波辐射计观测网络，可在几乎所有天气条件下，进行实时连续无人值守观测。

“此项研究中，团队利用9个微波辐射计和8个无线电探空站，组建了青藏高原对流层大气立体观测网，首次获取了青藏高原对流层大气廓线的连续3年观测数据，并开展了相关分析研究。”文章第一作者、中国科学院青藏高原研究所研究员陈学龙说。

“青藏高原对流层大气立体观测网可精准测量高原对流层大气的温度和湿度，监测高原对流层大气的水热结构变化。观测数据除支持开展青藏高原天气过程相关研究外，还将为全球气候变化相关研究提供支撑。”文章通讯作者、中国科学院青藏高原研究所研究员马耀明说。

据悉，青藏高原对流层大气立体观测网观测数据目前已对外开放。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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