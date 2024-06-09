中国基金业协会最新数据显示，2024年4月，证券期货经营机构共备案私募资管产品759只，环比增长0.66%；设立规模518.72亿元，环比减少2.91%。

中国基金业协会官微截图

4月备案的759只产品中，68.51%是证券公司及其子公司产品，23.72%是基金公司及其子公司产品，其余为期货公司及其资管子公司产品。从产品类型看，4月备案的集合产品平均单只设立规模为0.94亿元，单一产品平均单只设立规模为0.39亿元。（记者刘慧）

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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