中国上市公司协会日前发布的数据显示，截至4月末，境内股票市场制造业上市公司数量为3632家。分行业看，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业上市公司数量位列前三。

中国上市公司协会供图。

协会统计显示，4月当月，境内股票市场新增首发上市公司5家，首发募资总额27.05亿元；退市3家。前4个月，新增首发上市公司35家，首发募资总额263.24亿元；退市9家。

截至4月末，境内股票市场共有上市公司5372家，沪、深、北证券交易所分别为2272、2852、248家。分股份类型统计，仅发A股公司5139家，仅发B股公司11家，A+B、A+H等多股份类型的公司222家；分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比26%、74%；按省域划分，广东、浙江、江苏上市公司家数分别为874、707、696家，汇集超40%上市公司。（记者姚均芳）

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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