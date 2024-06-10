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5部门联合发文推动4个重点行业节能降碳——

加快发展方式绿色转型（锐财经）

本报记者 邱海峰
2024年06月10日04:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　6月7日，国家发展改革委等5部门联合发布钢铁、炼油、合成氨、水泥4个行业节能降碳专项行动计划，部署系列重点任务。国家发展改革委有关负责人表示，将会同有关部门，支持和推动各地区、有关行业和企业做好文件贯彻落实工作，深入实施分领域分行业节能降碳专项行动，加快节能降碳改造和用能设备更新，为积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型提供有力支撑。

　　

　　4个行业节能降碳潜力大

　　实施分领域分行业节能降碳专项行动，首批为何聚焦钢铁、炼油、合成氨、水泥这4个行业？

　　国家发展改革委有关负责人介绍，钢铁、炼油、合成氨、水泥等行业是国民经济的重要基础产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点行业。目前，粗钢、炼油、合成氨、水泥等行业仍分别有约15%、15%、11%、16%的产能能效达不到基准水平，节能降碳潜力巨大。

　　中国钢铁工业协会副秘书长冯超认为，从钢铁行业看，中国是钢铁生产和消费大国，2023年钢铁行业能源消费总量占全国能源消费总量的比例超过11%。推进钢铁行业节能降碳行动，有利于加快钢铁行业产品结构、用能结构、原料结构优化调整和工艺流程再造，促进产业高端化、智能化、绿色化。

　　“合成氨是重要的化工原料和农业肥料，产量常年保持在5000万吨左右。”中国宏观经济研究院能源研究所能源效率中心副主任符冠云说，节能降碳专项行动计划将引导和推动合成氨企业实施全系统优化、提升绿电绿氢消费占比等，有利于扩展绿色低碳新技术、新装备的应用场景，形成示范效应，由点及面推动合成氨生产工艺和技术变革。

　　上述有关负责人表示，总的看，积极推进相关行业节能降碳，把好新上项目准入关口，实施存量项目节能降碳改造，推动用能设备更新，优化能源消费结构，能够有效提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平，对支撑全社会节能降碳具有重要意义。

　　部署6项重点任务

　　此次发布的文件明确了4个行业节能降碳的主要目标，包括2024—2025年，通过实施节能降碳改造和用能设备更新，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业形成节能量约3200万吨标准煤，减排二氧化碳约8400万吨。到2025年底，钢铁、炼油、合成氨、水泥行业能效标杆水平以上产能占比均达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

　　文件还部署了6项节能降碳重点任务——

　　优化产业布局。严格执行钢铁、炼油、水泥等行业产能置换政策。严格固定资产投资项目节能审查和环评审批，新建和改扩建项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备能效须达到能效先进水平。

　　加快节能降碳改造和用能设备更新。聚焦相关行业主要工序、关键环节和重点设备，加大节能降碳改造和用能设备更新力度，提升生产工艺流程能源利用效率、降低二氧化碳排放水平。大气污染防治重点区域要进一步提高相关行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步淘汰限制类工艺和装备。

　　优化行业能源消费结构。鼓励相关行业企业实施清洁低碳能源替代，加快风能、太阳能、生物质能、氢能、多元储能等开发应用，有序推进用能电气化改造。新建项目原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。

　　国家发展改革委有关负责人表示，文件同时提出，加强余热余能和资源循环利用，推动产品绿色低碳转型，提升数字化管理水平。

　　尽快取得节能降碳效果

　　推动4个行业节能降碳，有哪些政策保障措施？如何做好落实？

　　在激励约束和资金支持方面，文件提出，以能效水平和环保绩效为主要依据，对钢铁、炼油、合成氨、水泥等行业实施精细化管理。综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。发挥政府投资带动放大效应，积极支持相关行业节能降碳改造和用能设备更新。落实好现行节能节水、资源综合利用等相关税收优惠政策。

　　在标准提升和技术创新方面，文件明确加快制修订相关行业单位产品能源消耗限额标准，建立健全碳排放技术规范体系，推动制定碳排放核算、低碳工艺技术等标准。依托科研机构、骨干企业和产业技术创新平台等，加强相关行业节能降碳关键技术装备攻关。强化科技创新成果综合评价，将相关行业节能降碳先进技术装备纳入绿色技术推广目录，加快科技创新成果转化应用。

　　国家发展改革委有关负责人表示，将深入开展能效诊断，全面摸排相关行业企业能源消费量、能源消费结构、单位产品综合能耗、主要装置和用能设备能效水平，加强节能降碳改造和用能设备更新项目储备。按照成熟一批、支持一批的原则，压茬推进项目建设，尽快取得实际节能降碳效果。

(责编：卫嘉、白宇)
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