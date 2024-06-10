30年期超长期特别国债首次续发行
2024年06月10日05:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月9日电 （记者汪文正）记者从财政部获悉，财政部6月7日第一次续发行2024年超长期特别国债（一期）（30年期），发行总额达450亿元。
据了解，本次续发行国债为30年期固定利率附息债，票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.57%。续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。本次续发行国债招标结束至6月11日进行分销，6月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
(责编：卫嘉、白宇)
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