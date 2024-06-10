本报记者 王 浩

江西省宁都县梅江畔，长渠沿山势蜿蜒。5月23日，梅江灌区团结总干渠建成并试通水。

群山连绵，凿洞穿行。引江补汉工程19号平洞施工现场，机械设备破岩凿壁，数字模型同步演示。工程建成后，将连通三峡水库和丹江口水库，南水北调中线水源更充沛。

“水网建设起来，会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷，会载入千秋史册。”习近平总书记亲自擘画、亲自部署、亲自推动治水事业，谋划了国家水网等重大水利工程。

今年以来，22项重大水利工程相继开工，前4月我国完成水利投资3026亿元，同比增长2.9%。国家水网建设全面提速，加快推动构建现代化水利基础设施体系，加强水资源跨流域跨区域科学配置，助力扩内需惠民生，为中国式现代化提供坚实水支撑。

联网补网强链，优化水资源配置格局

习近平总书记指出，“推进中国式现代化，要把水资源问题考虑进去”。

水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，推进中国式现代化，离不开强有力的水支撑。

岭南大地，一个个大型盾构机转动，一道道隧洞向着云开大山深处掘进，环北部湾广东水资源配置工程建设刷新进度条，全线隧洞累计掘进超万米。

“工程从广东云浮西江始发，翻群山、连水库，进一步完善了广东水网格局。”广东粤海粤西供水有限公司党委书记、执行董事杜灿阳介绍，工程年增供水量20.79亿立方米，新增灌溉面积185万亩，可有力保障粤西地区生活生产生态用水。

从南到北，一批在建重大水利工程加快实施，“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网加快形成，综合效益充分释放。

筑牢国家水网主骨架，保供水安全。

引江济淮工程让长江与淮河“牵手”，5100多万人受益，长三角地区形成“井”字形干线航道主骨架。环北部湾广西水资源配置工程以郁江为水源，输水干支线连通12条河流、15座水库，为近1400万人、34个产业园区及重点企业提供可靠水源。

联网、补网、强链，国家水网越织越密。目前我国“南北调配、东西互济”的水资源配置格局初步形成，全国水利工程供水能力超9000亿立方米。

推进灌区现代化改造，保粮食安全。

在湖南省娄底市，正在建设的梅山灌区，将形成自然水系、渠系和水库组成的“长藤结瓜”灌溉体系。在江西省吉安市，峡江灌区于5月20日开工，建成后可灌溉农田面积67万亩。

水利是农业的命脉。我国建成大中型灌区7300多处，耕地灌溉率达到55%。水利部今年推进80余处大型灌区续建配套和现代化改造，统筹大中型灌区骨干工程与田间工程建设。

完善防洪工程体系，保江河安澜。

长江铜陵河段综合治理工程开工建设，黄河宁夏段河道治理工程加快施工，淮河入海水道二期工程扎实推进……目前，全国已建成以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系。接下来，水利部将科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区建设，全面提升流域防灾减灾能力。

河湖生态环境持续复苏，保生态安全。

加快国家水土保持监测站点优化布局工程建设，实施永定河、洞庭湖等重点河湖综合治理与生态修复，全面推进重点区域地下水超采综合治理，从水土保持、生态补水，再到复苏母亲河，水利工程生态底色越来越鲜明。

促投资、稳就业，加快释放内需潜力

习近平总书记强调，“优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础”。

重大水利工程拉动投资大、吸纳就业多、带动产业链条长，对加快释放内需潜力具有重要作用。

应开尽开，持续扩大有效投资。

在徒骇河南岸，山东济南太平水库各项工作有序开展。“工程投资98.77亿元，预计投入大型机械37万台班、水泥1.9万吨、钢筋1.3万吨。参建单位倒排工期，加快形成实物工作量。”太平水库工程技术负责人赵晓锋介绍。

据估算，重大水利工程每投资1000亿元可带动GDP增长0.15个百分点。水利部立足当前大规模水利基础设施建设实际，优化工程开工条件，确保工程建设进度。

全力推进，促进产业链协同发展。

4月19日，引汉济渭二期工程最大单体项目——渭河管桥索塔按期全部封顶。“正在建设的引汉济渭二期工程对上游水泥、机电、设备制造、建材等产业，中下游的设计、施工等产业发挥带动作用。已经向西安供水的一期工程促进了水务、清洁能源等产业发展。”陕西省引汉济渭工程建设有限公司党委书记田养军说。

水利部规划计划司副司长王九大介绍，基础设施是经济社会发展的重要支撑，水利工程体量大、牵涉环节多，国家水网加快建设，可有力带动产业链协同发展，巩固和增强经济回升向好态势。

深挖潜力，为稳就业提供坚实支撑。

“工资稳、离家近，工作环境也安全。”来自广东省信宜市的韦启清，通过项目招聘，成为环北部湾广东水资源配置工程的电焊工。自主体工程开工以来，全线累计吸纳农民工6000多人。

水利工程稳就业作用凸显。今年一季度，水利项目施工吸纳就业73万人，比去年同期增长3.8%，其中农村劳动力57.7万人，比去年同期增长13.2%。

坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，加快推动水利高质量发展

习近平总书记指出：“保障水安全，关键要转变治水思路，按照‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’的方针治水，统筹做好水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。”

水利部门统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，加强水利基础设施互联互通，加快推动水利高质量发展。

坚持节水优先，提升水资源节约集约利用水平。

作为黄河下游最大引黄灌区，山东位山灌区持续实施续建配套与现代化改造。“土渠衬砌为水泥渠，主要取水口安装计量设备，亩均用水量下降10立方米。”位山灌区管理服务中心主任江崇海说。

从国家水网建设看用水方式之变，各地区各部门以水定需、量水而行，2023年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量与2014年相比，分别下降41.7%、55.1%。水利部坚持把节水作为实施国家水网工程的基本前提，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

坚持空间均衡，提升水资源优化配置能力。

“南水北调水引到村里，水量足，水压稳。”河北省巨鹿县大陆村村民周强说。南水北调受益范围由大中城市向农村拓展，惠及人口超1.76亿人。

高标准建设中线引江补汉工程，加快推进中线总干渠挖潜扩能研究，全力推进西线工程前期工作，水利部门立足流域整体和水资源空间均衡配置，科学推进实施重大跨流域、跨区域引调水工程，促进水资源与人口经济布局相均衡。

坚持系统治理，提升江河湖泊生态保护治理能力。

5月5日，随着最后一扇弧形闸门吊装完成，永定河上的落坡岭水库溢洪道12孔闸门安装完毕。“我们全力实施北京7个灾后恢复重建与综合提升项目，同步开展河道综合整治、水源涵养等治理，2023年全年Ⅲ类水质及以上河段占比上升至95%，流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河正逐步建设。”永定河流域投资有限公司北京灾后重建项目办负责人张君伟介绍。

从大江大河到涓涓细流，江河湖泊面貌实现根本性改善。水利部推进河湖水系连通和生态补水，加强生态整治修复，努力让河流恢复生命、流域重现生机。

坚持两手发力，提升水利治理能力。

钱塘江源头，浙江省开化水库大坝主体近日基本完工。“工程采取特许经营BOT（建设—运营—移交）模式实施，概算总投资超45亿元，其中银行贷款和社会资本落实14亿元。”南水北调（开化）水务有限公司董事长陈学文说。

财政资金、政府债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成。水利部指导各地做好水利项目申报工作，鼓励和引导社会资本通过特许经营、股权合作等多种形式参与水利项目建设运营。

水利部有关负责人表示，水利部门坚持以人民为中心的发展思想，以全面提升水安全保障能力为目标，到2025年建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

《 人民日报 》（ 2024年06月10日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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